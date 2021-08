TÁCTICA. No podía el gobierno de Diego Sinhue, el alcalde Héctor López Santillana y el presidente de Sapal Jorge Ramírez Hernández salir ayer con la espada desenvainada en la rueda de prensa a fijar postura tras la decisión de excluir a León del reparto de agua de la presa El Zapotillo.

BANDERA BLANCA. La autoridad estatal apechugó y salió a decir que para ellos, la posibilidad de que León sea incluida en el reparto no está muerta aunque en el fondo sepan que hay muy poco qué hacer porque no se sabe de una decisión tomada de esta magnitud que la 4T haya echado abajo.

LA RUTA. Una nueva carta al presidente López Obrador, el diseño de mesas de trabajo y el posicionamiento mediático de las razones técnicas de Guanajuato para mantener la ilusión son el eje de la reacción de la autoridad frente a esta determinación que tampoco debe ser considerada una sorpresa.

LA TALACHA. Y en lo técnico, ya Sapal debe tener el rosario de argumentos para decirle a la Conagua y al gobierno federal que Guanajuato y León en lo particular tienen derecho a las aguas de El Zapotillo para empezar porque hay un decreto emitido desde 1995 que sustenta ese argumento.

PALOMITA. Y sí, hay derechos y obligaciones que disfrutan y asumen los abajo firmantes de ese acuerdo. Y esos conceptos involucran temas de reuso de agua, de eficiencia en saneamiento, de eficiencia en la administración y del consumo por habitante.

DECISIÓN TOMADA. El problema es que ni siquiera la contundencia de los documentos y acuerdos signados por gobiernos anteriores son garantía de que se cambiará el rumbo de las decisiones tomadas. El presidente de la república tiene en el reconocimiento de los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo la prueba de que su discurso de dar espacio a los derechos de minorías y que las causas de utilidad pública no son razón suficiente.

CUESTA ARRIBA. A lo más que pudiese aspirar Guanajuato sería a que se reconozca un derecho a acceder a agua de El Zapotillo con la cortina a 80 metros aunque eso implicaría la construcción de un acueducto.

EN CORTITO. El gobernador Diego Sinhue aseguró ayer que tuvo comunicación el mismo sábado con su homólogo jalisciense, Enrique Alfaro aunque dijo que su conversación o chat, aunque sea de interés público, lo dejará en el ámbito de lo privado.

AMOR Y PAZ. Dijo entender las razones de Alfaro que al final ve por el beneficio de sus gobernados y que no se va a pelear con él. Quizá, ese acercamiento le haya dado una pista de lo que puede aspirar a lograr para resucitar el proyecto.

SI, PERO… Y bueno, tiene razón el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cuando dice que a él no le gusta el deporte de refugiarse en el pasado por aquello de que en la decisión que tomó el presidente López Obrador de El Zapotillo, hay que mirar con recelo a los anteriores presidentes que no pudieron o no quisieron sacar ese proyecto adelante.

RASGAMIENTO DE VESTIDURAS. Pero sí es necesario hablar de ese pasado cuando los panistas (diputados y dirigentes) quieren cargar toda la culpa al presente. Ellos saben que gobernar es tomar decisiones y asumir sus riesgos y consecuencias. El actual presidente decidió y los anteriores, no. Deben recordarlo.

DEL ESTRIBO…

Finalmente, sí llegó pero con 2 días de diferencia a lo señalado por el director de Salud de León Juan Martín Alvarez, la vacuna Sinovac para adultos de 30 a 39 años de edad.

150 mil dosis se aplican mañana en León mientras que los de 40 a 49 años no ven para cuándo. Ese sector de la población en León recibió la primera dosis antes de que los de 30-39 recibieran la suya. Es al ritmo de la 4T.

SOLOS Y “MAL” ACOMPAÑADOS

“En el Verde hemos decidido ir solos, sin coaliciones, sin frentes o cualquier otro tipo de alianza en las elecciones de ayuntamientos y alcaldías del país. Tomamos esta decisión con plena seguridad de que el Verde, por sí mismo, tiene la capacidad y la fuerza para contender solo”, indicó el político en un video publicado en las redes sociales del partido”.

Ese era el anuncio que hacía hace justamente un año, el dirigente nacional del Verde Carlos Puente y que tanto llenaba de alegría a los líderes dekl partido del tucán en Guanajuato que de eso pedían su limosna.

“Nuestro único acompañamiento será el de las personas y el de nuestros militantes”, añadió.

Una decisión que lucía sensata pues en el terruño pues la tentación o la presión de ir con Morena, podía representar su sentencia de muerte, al menos en Guanajuato.

En 2018, el Verde se había ido al cuarto lugar en la posición electoral tras el PAN, Morena y el PRI.

El dirigente estatal Sergio Contreras Guerrero tenía la misión nada sencilla de mantener a flote a su partido como la opción ante un PRI que ya se veía debilitado y fracturado.

En la elección anterior, solo lograron 2 alcaldías y perdieron de última hora, una curul local que habían ganado en el primer reparto. Y hoy, un año después de esa decisión y con los resultados electorales que fueron todavía más amargos en este 2021, el Verde parece estar en una posición aún más incómoda.

Porque pese a los intentos de distanciarse de Morena, al final los propios dirigentes verdes admitieron que el electorado los asoció porque a nivel nacional la alianza entre ambas fuerzas era inocultable y ya no operó lo que ocurría con el PRI.

El Verde con todo y su vínculo con el tricolor pudo consolidar cierta identidad en Guanajuato que le permitió avanzar en 2012 y 2015 para abrigar esperanzas de ser un partido más competitivo.

Pero en 2021 quedó claro que sus esfuerzos locales ya no le permitieron borrar el perfil acomodaticio que este partido ha cultivado a nivel nacional al punto de que ahora sí tendrán que plantearse para 2024 la posibilidad de una coalición con Morena ya no por convicción sino por mero afán de supervivencia.

A menos que se arriesguen a ir solos otra vez y comenzar a morir lentamente.

REGRESO A CLASES PRESENCIALES (O HÍBRIDAS): YA NO HAY RETORNO

La firma del calendario escolar del ciclo escolar 2021-2022 encabezada ayer por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y signada por los líderes del magisterio en Guanajuato representa el paso definitivo de la autoridad local para avalar el regreso a clases en formato híbrido, es decir, presenciales y virtuales.

El gobernador Diego Sinhue enfatizó que la asistencia de los estudiantes a las aulas será voluntaria y depende totalmente de lo que decidan los padres de familia.

Más allá de eso, el mandatario estatal dejó clatro hace mucho que es partidario del retorno a clases presenciales. Que lo ve no solo necesario sino urgente y que ha trabajado desde el gobierno para que así ocurra. Una postura interesante porque no son pocos los que están en desacuerdo con el retorno.

No solo hablamos de los responsables de la decisión que son los padres de familia sino de representantes de partidos de oposición y líderes de agrupaciones civiles. En este caso concreto, Rodríguez Vallejo pudo montarse en esa ola con simpatizantes en su propio partido que cuestionaron la decisión del retorno y quisieron acreditarla como “una ocurrencia más de la 4T”. No lo hizo.

Y resulta saludable que en esa materia, Diego Sinhue asuma la responsabilidad que le corresponde en esa decisión que, ya veremos qué tanta resistencia encuentra en el terreno de los hechos a partir del próximo 30 de agosto.

Porque si uno se asoma a las redes sociales, el rechazo a la decisión es abrumador. Desde quienes hablan de un resbalón más del gobierno en medio de la pandemia hasta quienes señalan que mientras sus hijos no estén vacunados, no regresarán.

Ya veremos si esa “muestra” es representativa de lo que piensa la mayoría de los padres de familia porque también hay que decirlo, el eventual desdén de los padres a enviar a sus hijos pudiera obrar a favor de la apuesta gubernamental. Si son pocos los que deciden ir a las aulas, la posibilidad de contagios sería menor. Digamos que se abonaría al gradualismo, pocos alumnos unos cuantos días de la semana en aulas sin contagios abonaría a una mayor asistencia.

Como quiera que sea, el gobierno estatal y la secretaría de Educación tienen una prueba importante. Si la prueba piloto fue tan exitosa y la logística adecuada podrán superar una de las pruebas más importantes de la pandemia. Faltan unas semanas para saberlo.