El universo de Mahler, según la OSUG

Plasman en el Juárez “una tercera sinfonía que representa la transmisión de la sabiduría”. La orquesta sinfónica cierra la primera temporada del 2019 con memorable concierto

Óscar Jiménez

Guanajuato.- La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato abarrotó el Teatro Juárez de la capital para con ello, cerrar la primera temporada 2019.

Ante las butacas repletas y algunas personalidades como el expresidente Vicente Fox, la sinfónica representó la tercera sinfonía de Gustav Mahler en el mítico recinto, en donde los dirigidos por Roberto Beltrán también se hicieron acompañar de las voces del coro del Teatro del Bicentenario, dirigidos por Jaime Castro, así como también el Coro de los Niños de Valle de Señora.

La interpretación de la sinfonía de Mahler abarcó precisamente lo que el compositor había plasmado; repasar el universo a partir de seis movimientos. Los músicos interpretaron el Despertar del verano, Lo que me dicen las flores, Lo que me dicen los animales, Lo que me dice el hombre, Lo que me dicen los ángeles y Lo que me dice el amor, que constituyen la tercera sinfonía.

“Es de una grandilocuencia importante que Malher se acerque a conceptos tan complejos y los plasme en música”, comentó previo al concierto Roberto Beltrán, director de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, misma que se dejó llevar por el amor, la fe, la mente y la carne, tal como lo hacía el compositor de la obra.

Dentro de esta tercera sinfonía, también participó la mezzosoprano Grace Echauri, que incluso empalmó su voz con la sección femenil del coro del Teatro del Bicentenario y el Coro de Niños de Valle de Señora, que pudieron interpretar la obra que Mahler estrenó hace más de 100 años, en 1902.

“Mahler quería eso; esta sinfonía (tercera) es su representación del universo. A mí me parece que representa un fenómeno natural muy dulce que es la transmisión de sabiduría, de experiencia, de enseñanza de los viejos a los jóvenes, y la música existe gracias a eso”, sentenció Roberto Beltrán, director de la OSUG.

Ambicioso proyecto

La OSUG culminó su temporada con una ambiciosa interpretación, la de una obra que aunque es famosa, se presenta en contadas ocasiones ya que implica un esfuerzo mayor, se requiere de una orquesta completa, un coro de niños, un coro de mujeres, una mezzo soprano, además es una obra compleja y tiene una duración de una hora y cuarenta minutos, lo que la define como una de las sinfonías más extensas de todos los tiempos.

RC