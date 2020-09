El trabajo en el desespinado del nopal es el sustento para una gran parte de la población

Cuca Domínguez

Salamanca.- Las personas que quitan las espinas a los nopales que se cultivan en Valtierrilla, son una parte importante del valor agregado que se da a esta verdura que da sustento económico a por lo menos el 70 por ciento de la población de la comunidad que se estima en poco más de 17 mil habitantes, porque unos lo producen, otros lo desespinan, otros más lo comercializan y otros lo utilizan como base para diferentes productos y alimento.

La familia de Blanca Estela Hernández García y Alma Rosa Hernández Robles, son un ejemplo de trabajo en el desespinado del nopal que desde siempre se han dedicado a esta actividad que ahora ya les ha dado práctica, la velocidad e incluso ya no se espinan.

Ellas reportan que en este momento tienen trabajo pese a que hay poco nopal, apenas unos 10 costales, además de que se disminuyó la venta de nopal por la pandemia del COVID19.

Esta familia dice que les pagan el desespinado del nopal a 60 pesos, y aunque no convenga realizan el trabajo porque ahorita el trabajo escasea, “no hay otra cosa que podamos hacer, tenemos que buscar el sustento para la familia” dice doña Blanca Estela.

Admiten las entrevistadas por Correo que para realizar este trabajo se desarrolla una habilidad, en el manejo del cuchillo y el nopal para cortar solo las espinas y lograr que quede limpio y no espinarse; algunas se ayudan con un guante, otras sin nada, dijo.

Por su parte Alma Rosa, dice que desde que tenía 10 años está dedicada a esta actividad, ya no utiliza guantes, dice que le gusta su trabajo en el que ha logrado velocidad en el manejo del cuchillo y ha hecho de esta actividad su forma de vivir.

En otra vivienda, doña Alberta y su familia también se dedica al desespinado de nopal, aunque en estos días el trabajo ha bajado a 2 o 3 días a la semana, “por lo mismo de que no hay nopal, no hay trabajo, está difícil la situación, por ejemplo yo vendo camote o buñuelos, pero también ha bajado mucho la venta, antes 150 o 200 pesos al día, ahora apenas 30 pesos, a lo mucho 50 pesos, no hay venta”, dice.

De acuerdo a Herlinda Ochoa, presidenta de la Unión de Usuarios en la comunidad de Valtierrilla del total de habitantes en la comunidad de Valtierrilla, el 70 por ciento basa su economía en el nopal; una parte fundamental es el desespinado de ésta verdura, mujeres en su mayoría, desde su casa se dedican a limpiar el nopal para que el comerciante lo pueda vender a un mejor precio, actualmente quitar las espinas al nopal se paga a 60 pesos por costal, por ello hay quienes han desarrollado habilidades que incluso ya no se espinan.

La también habitante de la comunidad de Valtierrilla destacó que se debe de valorar la producción de nopal, porque actualmente las ventas están mal, se cerraron las centrales de abasto, bajaron las ventas y con ello el trabajo del desespinado del nopal, en muchos casos, apenas les alcanza para tener para comer, para ir al día.

Incluso muchos que se dedican al desespinado del nopal y que en este momento no tienen trabajo, se fueron a trabajar al campo de jornaleros porque en la zona se producen las hortalizas; pero la producción de nopal es la base de la economía de la comunidad, entre productores, desespinadores, cortadores y comerciantes en general, concluyó.

El dato. . .

En la comunidad de Valtierrilla, la mayoría de sus más de 17 mil habitantes están dedicados al cultivo y elaboración de productos derivados del nopal. Aunque no hay cifras exactas, se estima que aquí se cultivan unas 400 hectáreas de las que se cosechan entre 40 y 70 toneladas de nopal diariamente, incluso en esta localidad se tienen identificados a 34 microempresas dedicadas a la transformación del nopal en productos de belleza, alimentos y más.