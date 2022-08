El pugilista sanmiguelense El Toro Tovar invita a todos sus paisanos a su pelea de este sábado contra un rival colombiano

Roberto López Arrieta

San Miguel de Allende.- El evento boxístico Round 05, que se se realizará el sábado 13 de agosto en el salón Los Pinos, tuvo una primera exhibición gratuita en la plaza de Armas de San Miguel de Allende.

Lee también: Tras dos años de lesiones, Daniel Vargas se alista para volver en el Maratón de León

Cientos de personas presenciaron la exhibición que constó de tres peleas a manera de calentar motores rumbo al evento estelar. Este sábado el espectáculo iniciará a partir de las 18:00 horas con tres peleas principales.

Peleas de exhibición. Foto: Roberto López

De hecho, uno de los combates más esperados es el de Ulises “El Toro” Tovar, orgulloso sanmiguelense de 22 años de edad. Él enfrentará a Sebastián “El Mañas” Buitrago, pugilista colombiano.

“Venimos desde una preparación, yo vengo preparado desde que me fui a Estados Unidos, fui a pelear con campeones mundiales, uno de ellos es Charles Hardy, un norteamericano muy bueno. Traigo preparación, desde hace tres o cuatro meses nunca he dejado de entrenar. Mi preparación ha sido muy fuerte”, detalló Ulises.

‘El Toro’ trae estilo de Texas

Parte de su entrenamiento lo realizó en Dallas, Texas, donde lo apoyaron con mucho sparring y entrenamientos muy fuertes. Actualmente “El Toro” Tovar pelea en peso medio, correspondiente a 72.5 kilos, pero pretende bajar a peso súper welter, correspondiente a 70 kilos.

“Mi familia me apoya bastante, sin ellos no sería nada de lo que soy. Mis vecinos me dicen que soy muy bueno, que le eche ganas, y tengo mucho apoyo de los del Malanquín”, contó Ulises.

Foto: Roberto López

Sobre su oponente, Sebastián “El Mañas” Buitrago, originario de Medellín, Colombia, dijo que ya lo conoce por videos y sabe que es una persona que tiene un estilo complicado con pelea hacia el frente. Sin embargo, dijo que no es “nada que no se pueda descifrar”.

En la edición pasada de este evento, “El Toro” peleó contra un rival que iba siempre al frente, tirando golpes todo el tiempo.

“Ya trabaje con un colombiano, todos traen un estilo parecido y espero que esta vez va a ser igual, un choque de trenes. Yo también traigo todo tipo de estilo; agarré un estilo muy bueno en Estados Unidos y creo ese estilo me va a servir”, afirmó “El Toro”.

“Van a salir muchas chispas”

Ulises se considera un peleador completo y dijo que le gusta pelear mucho a distancia, pero también sabe pelear a la media y corta distancia. Incluso dijo saber pelear al contragolpe si es necesario.

Te puede interesar: Fieras con garra: León Femenil empata al América de último minuto

“A todo el pueblo sanmiguelense lo espero ahí el 13 de agosto en Salón Los Pinos. Va a ser un espectáculo impresionante, una pelea donde van a salir muchas chispas y ahí los espero, porque va a estar muy bueno”, invitó.

Quizás te interese:

JRP