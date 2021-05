‘El Tinieblas’ ignora a pregunta sobre comunidad LGBTTIQ durante debate

Redacción

Ciudad de México.- El enmascarado Manuel Leal Navarro alias ‘El Tinieblas‘ que en estas elecciones pelea por la alcaldía Venustiano Carranza, decidió evadir o nada más no entendió una pregunta acerca de la comunidad LGBTTIQ durante un debate.

La moderadora preguntó al aspirante de Redes Sociales Progresistas su estrategia para impulsar el respeto, la aceptación y la inclusión de la comunidad LGBTTIQ en la alcaldía.

El candidato permaneció callado por más de 15 segundos en los que solo miraba a la cámara y sostenía unas hojas, hasta que la moderadora le preguntó si quería que le repitieran la pregunta a lo que él asintió con la cabeza.

“¿Cómo piensa impulsar la aceptación y la participación de la comunidad LGBTTIQ en la alcaldía?”, mientras que el exluchador de 80 años vuelve a quedarse callado únicamente mirando hacia la cámara por unos segundos.

Y cuando todos pensaban que por fin presentaría su propuesta, el candidato respondió con un argumento que no tenía nada que ver con el cuestionamiento inicial.

“Creo que es muy importante los recorridos que he hecho por toda la alcaldía, escuchar a la gente, proteger a la mujer, muchas mujeres de veras se quejan de que no ha habido una protección para ellas. Yo les he dicho que llegando a alcalde, yo las voy a proteger, porque hay mucha inseguridad, hay madres solteras que no tienen qué comer y eso es injusto, nosotros debemos protegerlas, también a las madres que en realidad han batallado para tener un trabajo, hay que darles incentivos, hay que apoyarlas con un empleo, eso es lo que yo haría“, contestó.

Si yo lo vi… ¡¡¡Ustedes también!!!



pic.twitter.com/Nxoo5G08vQ — LuisValLe® Tu desconocido favorito. (@LuisValLeAnaya) May 21, 2021

Sin interrumpirlo, los moderadores dejaron que continuara hablando hasta que finalizó con su propuesta.

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, en donde criticaron al exluchador y su falta de conocimiento sobre el tema.

dm