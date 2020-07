El teatro también fue afectado por la pandemia, crea manera de llegar al público

Nayeli García

Irapuato.- Ríos de lodo es lo que parecieran ser las calles de la colonia 8 de Junio, que pese a estar enclavada en una zona de alto desarrollo para Irapuato, la mayoría de sus vialidades son de tierra, es decir, aún no han sido pavimentadas.

Vecinos de la zona comentaron que debido a la falta de apoyo por parte de las autoridades, han sido los propios habitantes de la colonia quienes se han encargado de colocar escombro o tapar los hoyos que se forman en las calles, pero cuando inicia la temporada de lluvia, todos sus esfuerzos se los lleva el agua.

Aunque han buscado la pavimentación de sus vialidades, no han sido seleccionados para poder tener calles de concreto o asfalto, lo cual complica su vida diaria pues tras la caída de una tormenta, la gente que sale de sus hogares para ir a trabajar llega a sus empleos con los zapatos llenos de lodo. Para los vehículos tampoco es nada fácil recorrer estas calles, pues por los niveles de lodo no saben si caerán o no en algún bache.

Incluso dieron a conocer que en ocasiones las unidades del transporte público se rehúsan a realizar el recorrido completo para no tener que atravesar la colonia, y buscan atajos para evitar pasar por las calles lodosas, lo mismo ocurre con los camiones de servicios como de gas y del agua potable.