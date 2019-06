El secretario del Congreso niega ilegalidad en contratos

Ricardo Narváez justifica que no hubo concurso porque buscaron perfiles en momentos diferentes, pero asegura que en el momento en que la Comisión de Administración les diga, hacen las convocatorias

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El secretario general del Congreso del Estado, Ricardo Narváez Martínez aceptó que no se emitieron convocatorias para la contratación de los 23 empleados temporales algunos con salarios superiores a los 100 mil pesos, sin embargo, aseguró que no hubo violaciones al Estatuto del Servicio Civil de Carrera, pues dicha normativa solo atiende lo referente a las plazas y las contrataciones temporales están previstas en el estatuto de Recursos Humanos.

A pregunta expresa sobre por qué no se emitieron las convocatorias correspondientes para dichas contrataciones, Ricardo Narváez respondió: “porque han sido en diferentes momentos, para distintas necesidades que tiene alguna área, para algún evento, para algún foro, para algún tema que se esté encomendando pero en cualquier momento, cuando la Comisión de Administración nos diga, emitimos las convocatorias”.

Pese a que señaló que dicha contratación no está regulada por el Estatuto del Servicio Civil de Carrera, de manera textual en su artículo 23 se refiere a que “en todo proceso para ocupar vacantes o puestos de nueva creación, deberá formularse convocatoria (…)”, no obstante aquí no se excluye a los puestos temporales, pues sólo señala la figura de vacantes.

A decir de Ricardo Narváez, es el director de Administración del Congreso del Estado, Omar Mares quien decide y lleva a cabo la contratación del personal temporal, e insistió en que todas se hicieron apegadas a la norma.

“De acuerdo a cómo se señaló en el Estatuto de Recursos Humanos, el artículo 4 establece que el titular de la Dirección General de Administración autorizará este tipo de contratos, además de los interinos para cubrir plazas y licencias o incapacidades específicas en la duración del contrato y el cual no podrá exceder el ejercicio fiscal”, por lo que dijo que incluso el tema no tendría que ser analizado y aprobado por la Comisión de Administración, pues a ésta sólo le correspondería avalar las plazas a concursar como lo establece el Estatuto del Servicio Civil de Carrera.

Según información proporcionada a través de la Unidad de Transparencia los 23 funcionarios fueron contratados de forma temporal entre el 1 de enero y el 21 de mayo y su contrato termina el 31 de diciembre de este año; en la lista figura Fernando Acosta Cervantes, sobrino del diputado del PAN, Juan Antonio Acosta Cano.

Narváez afirmó que todas las personas que son contratadas tienen que cumplir con un perfil y que lo idea es que todos los trabajadores del Congreso compitan por el puesto en las mismas condiciones.

Es injusto: Sánchez Cordero

La diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, aceptó que se debe revisar y adecuar el Estatuto del Servicio Civil de Carrera en virtud de que en éste no se aplica un proceso para los puestos temporales y pide transparencia. “Es necesario que en este caso se aclare ésta información”.

La legisladora mencionó que a veces este tipo de contrataciones no son justas para otros trabajadores que tienen muchos años laborando y que quisieran acceder a un puesto mayor y esto no ocurre porque se trae a gente de fuera.

“Nos vamos a dar a la tarea de revisarlo para que aplique a cualquier contratación y que se sigan los procesos para que sea justo para las personas que llevan desempeñándose en el Congreso más tiempo y que en un momento dado son brincadas para meter a gente que viene de fuera(…)” dijo.

Es corrupción: Márquez Albo

El diputado local de Morena, Raúl Márquez Albo afirmó que se trata de un tema de corrupción y calificó el acto como “bochornoso”.

“Estamos tratando de atacar cualquier indicio de corrupción y esto es corrupción, el aprovechar cualquier posición política para beneficiar a familiares, esto es corrupción. Yo pediría que se investigue a fondo y que se tomen las medidas pertinentes y que se sanciones a quien tenga que sancionarse porque esto es corrupción”.

