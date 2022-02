“Esos elementos no operaban en la calle. Los traíamos en casetas o en edificios. Operativamente estaban fuera, pero laboralmente necesitamos presupuesto y en ese momento no había el suficiente para liquidar. Cuando llega la alcaldesa y nos dice: ‘hagan la depuración…’” Mario Bravo Arrona

Si hay algo que en corto reconocen los panistas a partir del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales es que el político tabasqueño supo llegar a los mexicanos que estaban hartos de no ser incluidos en los programas de desarrollo social.

La atención a los sectores más necesitados así sea con los cuestionados programas sociales que generan clientelismo y son susceptibles de manipulación, le ha generado adeptos a la 4T y su efecto multiplicador llega a otras entidades, incluso en las que era inimaginable la penetración de Morena.

Y el PAN ha tomado cartas en el asunto. Por eso el énfasis en ciertos programas y la imitación de prácticas que incluso el PAN abominaba, como las consultas para preguntar por algunos temas como la que hizo recientemente la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Pero hay otra crítica que López Obrador ha hecho a lo que él llama ‘sistema neoliberal’, aunque él mismo reproduzca esa práctica desde otros niveles: la simulación en la participación ciudadana en las decisiones del gobierno.

Él la lanza a los organismos autónomos y se queja del INE, del INAI y de otros más, que –dicefueron creados por los gobiernos anteriores para disfrazar la participación ciudadana y solo fomentar los intereses de unos cuántos.

Y en Guanajuato esto tiene su réplica, particularmente en León con los famosos consejos ciudadanos que cada tres años se renuevan con un ejercicio simulado de participación ciudadana porque en realidad quien palomea y valida a cada integrante es el alcalde o la alcaldesa en turno.

Justo hoy vivimos esa situación que encuentra nuevos rostros de simulación con absurdos como la creación de asociaciones civiles para justificar la llegada de personajes a un consejo como el de SAPAL.

Es el caso de Juan Ignacio Martín Solís que fue empujado por la Asociación Industrial Mecánica de la cual en la vida habíamos escuchado hablar. Los consejeros impulsados no son nuevos. Hay varios personajes reciclados.

Todos pasan por el mismo filtro. Es el alcalde o -en este caso- la alcaldesa, la que dice la última palabra. ¿Qué necesidad tiene un personaje como Martín Solís de que su nombre sea manejado como parte de un ejercicio de simulación llevado a lo risible?

Y los ejemplos se multiplican. Ya platicamos que los presidentes respectivos de Canadevi, Ismael Plascencia y Canaco, Liz Vargas, impulsaron a sus hijos a formar parte de otro consejo ciudadano.

Hay un hijo del diputado panista Miguel Salim como parte de otro consejo; uno del -varias vecesdiputado local Hugo Varela es propuesto para otro. Y no es que la 4T y el propio López Obrador sea un dechado de virtudes. Al final, desde el poder se repite el mismo patrón en el vínculo con grupos de interés.

En León, el modelo de consejos ciudadanos que son solo un apéndice del poder político sigue vigente como hace más de 20 años. Ni siquiera cuando gobernó el PRI se cambió.

Los que son miembros de un consejo ciudadano saben en su inmensa mayoría, salvo honrosas excepciones, a quién le deben el puesto y por tanto a quién le deben responde.

Y entonces, hay ahí una razón por la que el PAN se perpetúa en los espacios de gobierno. ¿Quién, en los grupos de interés se atreverá a cuestionar el status quo si el gobernante es el que los pone o los quita?

“El agua es para todos, el agua de Río Verde es para todos y que esperamos que haya un arreglo correcto y que los temas de la relación de Jalisco y Guanajuato están muy bien, siempre habrá solidaridad y buscaremos la forma de arreglar los problemas de los dos estados porque somos estados hermanos”.

Esas fueron las palabras del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro en un video transmitido en redes sociales por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Rocha quien acudió al vecino estado a un acto partidista.

Un buen gesto instalado en lo políticamente correcto del mandatario jalisciense aunque en realidad poco o nada se puede hacer para rescatar ese proyecto para ambos estados, al menos en este sexenio.

Guanajuato tampoco pierde la esperanza en resucitar el Zapotillo, pero hoy su realidad es atender y apostar al plan B que contempla el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

DIEGO SINHUE: LA PERTINENCIA DE NO SUBIRSE AL RING López Obrador

Atoro pasado, podemos concluir que fue una decisión acertada del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no subirse al ring en la agenda trazada por los gobernadores de partidos de oposición a Morena en el país.

Hace exactamente un año, se vivían momentos álgidos en la pugna de gobernadores y asociaciones de mandatarios en contra de la 4T que luego fracasaron porque los protagonistas se echaron para atrás y hasta se sometieron al gobierno en turno.

Hace un año exactamente, un día después de que Rodríguez Vallejo elogió la coordinación y comunicación que existe actualmente entre la Federación y la entidad en materia de seguridad, se le veía particularmente incómodo en la reunión de la Alianza Federalista con sus colegas en Nuevo León.

Los mandatarios enderezaron una dura crítica a la 4T desde varios frentes. Primero en solidaridad con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca por las indagatorias que iniciaba la FGR en su contra, pero también por la estrategia de vacunación y la intervención de los servidores de la nación en ese lance.

El de Guanajuato pocas veces habló en esas conferencias de prensa en las que siempre se lucían Jaime Rodríguez de Nuevo León, Silvano Aureoles de Michoacán o el propio Enrique Alfaro.

Alfaro y Javier Corral -en ese momento mandatario de Chihuahua- se deslindaron del respaldo al gobernador tamaulipeco.

Había otro frente: la respuesta de los mandatarios de la Alianza Federalista para cuestionar la estrategia de vacunación y pedir fuera a los servidores de la nación, tiene como objetivo tensar la cuerda y hacer reaccionar a la 4T.

Y en algunos momentos, Diego Sinhue se solidarizaba con sus colegas, pero nunca se subió al ring como lo hicieron los propios Alfaro o Corral que luego se echaron para atrás.

El panista terminó elogiando a López Obrador y entregado a él antes de dejar el poder mientras que Alfaro, que había hecho un pacto con Diego Sinhue para sacar a flote El Zapotillo, quiso arreglarse con el presidente y lo único que pasó fue que salió trasquilado y bocabajeado frente a sus propios gobernados.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ Y LÓPEZ SANTILLANA: RAZONES Y SINRAZONES

Hay quienes en el PAN-Gobierno creen y ven con preocupación que las alcaldesas de León e Irapuato, Alejandra Gutiérrez y Lorena Alfaro, respectivamente simpatizan con la idea de que una forma de ganar popularidad -sobre todo entre los ciudadanos que no simpatizan con el blanquiazul- es el castigo a presuntas irregularidades de sus antecesores.

Alfaro, según dicen, no tendría ningún empacho en que algún funcionario de la administración de Ricardo Ortiz salga raspado, mientras que Gutiérrez tiene a punto de turrón, resultados de auditorías en las que están vinculados y han sido llamados a declarar Rodolfo Ponce, exdirector de Desarrollo Rural, y Enrique Sosa, extesorero.

Ya en algún momento le había comentado aquí de la preocupación que había en las altas esferas azules donde creen que no se puede violar la regla no escrita de no dar patadas al pesebre ni dañar la marca azul y esto último significa que aun cuando se encuentre alguna irregularidad, el ‘deber’ del gobernante en turno es no hacer leña del árbol caído y, de ser posible, hacerse de la vista gorda en la materia.

En el caso de León, el asunto es discutible. Por un lado, ya está claro que Gutiérrez Campos se decidió a hacer una limpia en la policía municipal (260 elementos despedidos en lo que va de la administración, es decir, uno de cada diez) que Héctor López Santillana no hizo cuando tenía la información y los elementos para hacerla. Fue su decisión no hacerla.

Mario Bravo Arrona no lo acepta abiertamente, pero admitió en una entrevista reciente que la información de los elementos que no daban el ancho la tenían desde meses atrás.

La apuesta de Gutiérrez Campos es meritoria porque hoy puede presumir una baja en la incidencia de varios delitos y es pertinente pensar que una de las razones es esa depuración, por más que Bravo Arrona diga que los elementos despedidos no operaban en la calle sino en labores que no reportaban el riesgo de alguna fuga de información o traición y que no había dinero para liquidarlos.

Si así fue, la decisión es cuestionable porque el exalcalde optó por no correrlos porque presuntamente no había recursos para liquidarlos. La pregunta es si el riesgo de sus compañeros y la posibilidad de que trabajaran para el lado oscuro no valían una decisión de sacar dinero de donde fuese para depurarla con anticipación.

Habrá que esperar la decisión de las autoridades de fiscalización en los castigos a los presuntos actos de corrupción porque lo que para los panistas es patear el pesebre para un ciudadano común es castigar al que metió la mano. ¿O cómo?

