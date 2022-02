1.- El riesgo

Luis Ernesto Ayala Torres

En un intento por “salvar” la propaganda del 4º Informe del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, que preside Luis Ernesto Ayala Torres, propondrá al Pleno un punto de acuerdo de obvia resolución para postergar, hasta por el término de un mes -contado a partir del día en que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato el 10 de abril-, la recepción del informe del mandatario y de paso el del fiscal general del estado, Carlos Zamarripa.

Hasta esta mañana la propuesta tenía aprobación de todas las fuerzas políticas y su trámite era prioritario al inicio el período ordinario de sesiones en Las Enredaderas. El argumento es que por la veda electoral se estaría restringiendo el derecho a la información de la población, lo cual de fondo no es así; tampoco es veraz de que con la veda el Congreso del Estado no pueda cumplir con obligaciones en materia de “control y fiscalización, para con la actuación y administración de las personas titulares del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado”; la veda solamente afecta la propaganda gubernamental, no las responsabilidades de los Poderes.

Nada impide al gobernador entregar su informe al Congreso Local, como indica el 78 de la Constitución local, el primer jueves de marzo, ni nada prohíbe al Legislativo realizar su análisis y glosa de este, más si se toma en cuenta que, por la pandemia, la legislatura pasada prácticamente pasó por alto la revisión y la fue desarrollando meses después. Lo que está al aire es la posibilidad de la difusión del informe de gobierno entre la población, cuyo fin es “generar una imagen positiva” del gobierno ante la ciudadanía y el electorado, como señala el tribunal electoral, los famosos 13 días de propaganda.

La pregunta de los escépticos en el Palacio Legislativo era: si, el gobernador entrega su informe fuera del mandato constitucional, en el entendido de que un acuerdo no puede estar por encima de la Constitución para realizar su propaganda tras la consulta de revocación de mandato, ¿estaría en condición de vulnerabilidad ante una querella en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE? Materia hay.

Ver nota: Por veda electoral pospondrán entrega de informe de Sinhue y Zamarripa

2.- Tráfico de influencias

Rómulo García Cabrera

Los primeros meses de gobierno del alcalde perredista de Tierra Blanca, Rómulo García Cabrera, han resultado de una medianía que raya en la intrascendencia, por ello descolla, lastimosamente, lo sucedido hace unos días en San José Iturbide, cuando por andar en unos arrancones y chocar una patrulla, fue detenido Alfredo Hernández, hermano del regidor de Tierra Blanca, René Hernández, quien al saber del arresto demandó molesto la “liberación incondicional” de su “hermanito”, el cual ya había hecho gala del parentesco.

Al negarse la soltura, vino lo sorprendente: acudieron a intimidar a la policía de San José Iturbide, el regidor René Hernández; el director de la policía de Tierra Blanca y… ¡el alcalde Rómulo García! No se sabe si los ediles recibieron el favor de la alcaldesa panista de San José Iturbide, Cindy Arvizu, pero fue liberado el hermano travieso, quedando en el aire las amenazas y la valoración de que, finalmente, sólo fueron unos rapones los daños a la patrulla. La explicación de ambos munícipes se espera.

Ver nota: Tierra Blanca: alcalde intercede por arresto del hermano de un regidor en arrancones

3.- Corte parejo

Carlos García Villaseñor

Setenta y dos horas posteriores de su toma de posesión como alcalde de Silao de la Victoria, el morenista Carlos García Villaseñor, recibió un informe que consignaba el estatus de finanzas sanas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS). Cuatro meses después, empezó la limpia en el organismo para designar a un nuevo equipo que actuará en marzo próximo. La primera baja fue la de Carlos López Contreras, que era director de Administración y Finanzas.

Se desveló que habrá más despidos esta misma semana, aunque no faltan quienes, a pesar de las irregularidades conocidas, millones de pesos que perdonaron o no cobraron, creen que serán perdonados pues coadyuvaron en la campaña de García Villaseñor. En la relación de quienes se sienten muy seguros de continuar en la ubre presupuestal está Ivonne Solís Constantino, directora general, presume y apuesta a la cercanía. Falta una quincena para ese final.

Ver nota: Denuncian maltrato animal frene a las Oficinas Municipales de Silao

4.- Regresa la Expo Fresa

Lorena Alfaro García

Con el fin de elevar el ánimo popular, tras dos años de pandemia, la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, dio a conocer que la Expo Fresa será del 18 de marzo al 3 abril. El evento busca apoyar la reactivación económica en la urbe y dotar de esparcimiento a la población.

Con un pabellón de la identidad, exposición militar, área comercial, gastronómica, juegos mecánicos y presentaciones artística, la fiesta en el Inforum, nos dicen, representará el reencuentro de los irapuatenses. El evento es, además, la oportunidad de apoyar al comercio local.

Ver nota: Tirarán la casa por la ventana en la Expo Fresas de Irapuato

De la Valija, La disculpa

Honda sorpresa causó entre los hombres y las mujeres del campo el “mea culpa” del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, entretenido por tres años en sus proyectos y otros enredos, que aceptó haber enviado al rincón del olvido al agro guanajuatense, el cual, por cierto, a pesar de las circunstancias, ha seguido ofreciendo buenos resultados en cuanto a producción y hasta divisas.

La disculpa, se comenta en los surcos, se acepta de buena fe y se reconoce el buen gesto, pero esperan que venga acompañada de apoyos concretos, sobre todo en estos momentos donde los insumos para la siembra están por los cielos.

Eduardo López Mares

Cerca de cumplir los 30 años en la membresía del partido conservador y dos veces diputado local -suplente y propietario-, además de asesor jurídico del grupo legislativo albiazul, entre otras posiciones de orden político, tiene la “tendencia” de salir al paso cuando critican a los funcionarios de su instituto político, y cuando tiene la gran oportunidad de hacer el silencio… la desaprovecha o se le chispotean las opiniones.

Eduardo López Mares, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, que ya sabe cómo masca la iguana, se convirtió en defensor de oficio del último exalcalde leonés, bajo sospecha de corrupción, con una interpretación sui géneris del caso: “no cometió un delito al realizar convenios, no son moches pues quedó plasmado en un documento y hubo transparencia”. Olvidó que el funcionario sólo puede hacer “lo que la ley le ordena”, y no existe apartado donde se indique que podrán “recibir reciprocidades”, moches o sagrado diezmo.

Cuando ya existe una revisión de la Contraloría de León y se exige una auditoría en el Congreso del Estado, Eduardo “Lalito” López, cree que el asunto está para debatirse públicamente; sólo faltó que pidiera la reclasificación de la cuestión. El dirigente estatal, tiene harto trabajo porque este día inicia con la reafiliación a su partido. Más le valía el silencio cómplice.