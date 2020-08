El restaurante de regidora podría obtener permiso para colocar mobiliario en vía pública

María Espino

Guanajuato.- Vecinos de la calle Luís Chávez, en el fraccionamiento Mártires 22 de Abril denunciaron que árboles y diversas plantas que se ubican en esta zona catalogada como área verde serán talados durante la pavimentación del acceso, obra a realizarse por parte de gobierno municipal y piden a las autoridades correspondientes intervenir para evitar daño ecológico.

Gabriela Ramírez, vecina, explicó que en los planos del lugar el área que será pavimentada está marcada como espacio de donación para área verde, por lo que han insistido con la Dirección de Obra Pública y la de Ecología y Medio Ambiente en que no toquen los árboles pues aseguran que se puede realizar la obra sin que se afecte ninguna de las especies de árboles y demás plantas que ahí están.

Gabriela mencionó que han enviado correos electrónicos a ambas dependencias antes mencionadas, en los que manifiestan la preocupación generalizada entre los vecinos y pidiendo que se respeten los árboles sin que hasta el momento les den respuesta y por ello hacen un llamado a las autoridades municipales para que no toquen la vegetación que ahí existe desde hace ya más de 20 años.

Además aseguró que los habitantes de la calle Luis Chávez agradecen que se vaya a pavimentar este acceso ya que es un hecho que hace falta, pero no avalan que se corten los árboles y el resto de vegetación que ahí existe pues mencionó que no sólo son parte de una vista bonita, si no que talarlos ocasionaría daño ecológico.

“Claro que estamos agradecidos con la pavimentación, después de 20 años nos hayan volteado a ver, y pues se los agradecemos pero también queremos que no se talen esos árboles, que se conserven y que se conserve esa área por el bien de todos. Aparte de una linda vista pues también nos dan oxígeno y varios beneficios para la salud”.

Finalmente Gabriela Ramírez apuntó que desde hace unas semanas comenzaron a llevar material de construcción, por lo que les preocupa que inicien la obra de pavimentación sin que se llegue al acuerdo para que se respetar las áreas verde.

Mensaje sin respuesta

“Con relación a la pavimentación de la calle que va a estar junto a la primaria Juan Bautista, que es calle Luis Chávez, solicitamos de la manera más atenta al director de Obra Pública Héctor Morales Ramirez y al director de Ecología (Carlos Delgado Zárate) por favor se realice la calle de acuerdo a la especificación que marca el plano donde esa área se marca como área de donación para áreas verdes, las cuales ya cuentan con varias plantas y árboles ya de muchos años, por favor nuestra petición es que se respete esa área como lo marca el plano que nos entrega la constructora en el año 2000 avalada por Presidencia municipal de ese entonces”, manifestó el correo enviado a las autoridades.