El reino de Frozen es real, pero no puede con la cantidad de turistas

El pequeño pueblo ubicado en Austria no tiene capacidad para recibir a los miles de visitantes que llegan diariamente a conocer el lugar que inspiró Arendelle

Austria.- No importa si eres un fan de Frozen, si no has visto más que los trailers o si solo te han bombardeado con toda su publicidad, actualmente hay muchas personas que conocen o reconocen la tierra ficticia de Arendelle, el reino de Elsa y Ana.

Pues si era tu sueño conocerlo parece que podrías hacer realidad esto aunque te advertimos que no eres la única persona que quiere ir de visita.

Hallstatt es un pequeño pueblo de Austria que parece haber servido de GRAN inspiración para la mágica tierra de esta obra de Disney. El lugar que tiene una población de apenas 780 personas es sumamente pintoresco, al punto de haber sido denominado el ‘pueblo más instagrameable del mundo’.

Sin embargo este título le ha jugado en contra, y es que por su pequeño tamaño, no está preparado para recibir a los miles de turistas que a diario quieren llegar hasta allá.

Desde 1997, la Unesco lo determinó patrimonio de la humanidad, pero su popularidad en definitiva creció a partir del estreno de Frozen.

La población se encuentra al pie de un hermoso lago en la región de montañas nevadas de Salzkammergut. La mayoría de sus construcciones son del siglo XVI y existe la posibilidad de visitar a través de un teleférico una antigua mina de sal con un lago subterráneo. En un toque más tétrico, cuentan con lo que se conoce como la Casa de los Huesos, uno de los últimos lugares de segunda sepultura. Por lo que cuentan con 700 cráneos pintados a mano.

Hallstatt estuvo en los titulares recientemente, cuando un incendio acabó con parte del puerto que databa del siglo XVI. Ahora, las declaraciones de su alcalde han vuelto a llamar la atención, pues ha querido hacer referencia a las dificultades que están viviendo por las cantidades de turistas que están recibiendo y cómo no pueden hacer nada para controlarlo.

Muy cerca de Salzburgo, habitualmente los turistas viajan desde ahí en un trayecto de una hora en automóvil. Según reporta el Dailymail, hoy en día Hallstatt tiene seis veces más turistas per capita que Venecia -considerando que su población es muy pequeña-. Sus principales visitantes son asiáticos, quienes son los seguidores más fieles de las cintas basadas en las hermanas Elsa y Ana, tanto que se sabe que un magnate local construyó una réplica exacta del pueblo en su continente.

