El recorte al presupuesto fue parejo, dijo Antares Vázquez

Onofre Lujano

Acámbaro.- Ante la petición que hizo el gobernador a los legisladores en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión puedan influir sobre los recursos del Fortaseg, la senadora Antares Vázquez Alatorre aseguró que no es facultad del Senado de la República.

Agregó que los senadores no pueden gestionar recursos porque “no es nuestra facultad y es la Cámara de Diputados la que tienen que hacer el análisis del presupuesto, y están en ese proceso, y seguramente habrá cambios de lo que se propuso el gobierno federal y es importante considerar que la crisis por la pandemia del Covid-19 ha motivado un descenso general del presupuesto de la nación”.

Dijo que a nivel nacional ha descendido la disponibilidad de recursos, pero “en Guanajuato están diciendo por ahí le recortaron y eso no es verdad y de la gran bolsa que hay, se divide y cada quien le toca mediante a la fórmula que está establecida en la ley y no hay de que ‘ahora sí te quito, a uno de doy más y otros menos’ y todo el presupuesto del gobierno federal disminuyó”.

Aclaró que en esa medida, Guanajuato esta reservado una reducción en un 6% el presupuesto “y el nacional se redujo en mucho mayor porcentaje pero las medidas de austeridad que se han ido aplicando, han permitido no descender tanto el presupuesto para los estados, sin embargo tenemos que asumir la situación económica mundial que nos toca lidiar y vamos avanzando en eso”, indicó la senadora guanajuatense por Morena.

“En morena no se puede tener dos puestos”

Alma Alcaraz Hernández, lideresa estatal de Morena, explicó sobre cómo el legislador local Ernesto Prieto no puede tener dos puestos de trabajo como diputado y dirigente de partido, “porque el estatuto habla que en el Artículo 8 nos dice que un persona no puede ser legislador y dirigente estatal a la vez no puede ocupar dos cargos de esta naturaleza”.

Agregó que Morena fue diseñado para evitar “estos cotos de poder, (…) Morena que nace con una nueva idea y evitar el acumulamiento de cargos que den el poder”.

LC