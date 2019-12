El Recodo pone a todos a bailar

La Banda de don Cruz Lizárraga se presentó este domingo en la Feria de Navidad de Celaya, con un lleno total en el Teatro del Pueblo

Daniel Moreno

Celaya.- Siendo la última presentación de este 2019 para Banda El Recodo sus integrantes decidieron cerrar en la ciudad cajetera interpretando algunos de sus temas como: El sinaloense, Te ofrezco un corazón, Pena tras pena, entre otras canciones que le han dado la popularidad a esta agrupación.

En todo momento sus vocalistas Ricardo y Geovanni -a nombre de todos sus compañeros- agradecieron la asistencia a este concierto y el cariño de sus seguidores a lo largo de todo el año por cualquier parte de México y Estados Unidos; además anunciaron su concierto digital para este 23 de diciembre a través de la plataforma de YouTube desde Mazatlán Sinaloa.

Pero esta presentación fue acompañada momentos antes por Alta Consigna donde tres de su cuatro integrantes Alan, Aron y Dani Vidal interpretaron su música para alegrar la publico presente, pues Axel Ramírez su vocalista no pudo llegar por un malestar físico; pero esto no fue motivo para que los de Alta Consigna y el público presente no pudieran cantar juntos temas como: Sinceramente, El poder de tu mirada, No te pido mucho, entre otras.

Sin embargo quien abrió la noche fue Melissa Plancarte -la llamada ‘Barbie Grupera’- quien puso a cantar a los asistentes con temas como Micaela o Basta Ya, pero además con la particularidad de esta noche subir al escenario a Javrich Uresti, su pequeño hijo, quien bailó y tocó un acordeón para abonar en el espectáculo que ofreció su mamá y músicos que la acompañaron.

