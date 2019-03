El Real Madrid celebra el ‘efecto Zidane’ con una victoria

Vence 2-0 al Celta; el objetivo del francés será preparar la próxima temporada, pero por el momento lo hará con la tranquilidad que da una victoria

Madrid, Esp.- El Real Madrid (3º) venció 2-0 al Celta (18º), este sábado en la 28ª jornada del campeonato español, en un partido que supuso el regreso de Zinedine Zidane al banquillo blanco, agitando un equipo en el que devolvió la titularidad a varios jugadores ‘proscritos’ por Santiago Solari.

Zidane, que llevó al histórico club a ganar tres ediciones de la Liga de Campeones consecutivas (2016, 2017 y 2018), regresó de urgencia tras la llamada del presidente Florentino Pérez para resucitar a un plantel eliminado de la gran competición europea y de la Copa del Rey, y sin casi opciones en la Liga, bajo el mando de Solari.

El objetivo del francés será preparar la próxima temporada, pero por el momento lo hará con la tranquilidad que da una victoria. Dos jugadores que ocuparon habitualmente el banquillo con Solari sellaron el triunfo blanco, el centrocampista Isco (62) y el atacante galés Gareth Bale (77).

Isco, que no era titular desde enero de 2019 y que no marcaba desde diciembre de 2018, regresó al once y se reencontró con el gol, tras una jugada en la que participaron Marco Asensio, que tampoco tuvo mucho protagonismo con Solari, y Karim Benzema.

Luego llegó el turno de Bale, con un disparo pegado al poste que ejecutó cerca del punto de penal.

Además, Zidane recuperó para el once al costarricense Keylor Navas, el portero de las tres Champions, relegado al banquillo por el belga Thibaut Courtois, y al brasileño Marcelo, cuyo puesto lo venía ocupando Sergio Reguilón.

‘Hey Jude’, versión ‘Zizou’

Pese al triunfo, el Real Madrid está a 9 puntos del líder Barcelona, que juega el domingo frente al Betis (8º), y a 2 del Atlético de Madrid (2º), que visita este sábado al Athletic (12º).

Con este triunfo en su regreso al Santiago Bernabéu, obtenido en su 150º partido en el banquillo blanco, el técnico recuperó la alegría de la afición, nueve meses después de haber salido por sorpresa y en plena gloria.

En el momento del anuncio de los equipos, el icono fue recibido con una ovación vibrante. Después los aficionados desplegaron una bandera en la que se veía la cara de su héroe y algunas palabras, que pronunció el francés en su presentación el lunes ante la prensa: “Amo el Real Madrid”. Además la grada de animación entonó ‘Zizou’ con el ritmo de ‘Hey Jude’ de los Beatles.

Bajo un sol potente, con traje y zapatillas deportivas, Zidane vivió su regreso con serenidad ante un Celta en apuros, que pelea por no descender.

Su ‘revolución’, con el regreso al once de varios hombres clave en su trienio mágico, significó ver a Bale o Isco efectuar labores defensivas o una presión intensa. Además Marcelo asistió a Bale en su gol y puso varios centros de nivel, y Keylor Navas se exhibió con una buena parada al cuarto de hora de juego.

En el otro partido disputado este sábado el Alavés (5º) mantuvo su buena línea al ganar 3-1 al colista Huesca.

MEJZ*