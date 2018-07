“El que no sepa cómo o no quiera, que renuncie”

El alcalde de León, Héctor López Santillana, avisó a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de León sobre la posibilidad de una reestructura en ésa área

León.- “Aquí el que no sepa cómo o no quiera, que me presente su carta de renuncia, porque si no yo lo voy a separar inmediatamente”. Así fue como Héctor López Santillana, presidente municipal, avisó a los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de León sobre la posibilidad de una reestructura en ésa área.

Fue el pasado martes cuando López Santillana sostuvo una reunión privada con los integrantes del Gabinete de seguridad. Sobre la encerrona, se supo a través de un comunicado de prensa, titulado ‘Instruye alcalde redoblar esfuerzos al gabinete de seguridad’.

En el texto informaron que el Presidente Municipal pidió a los integrantes de las diferentes dependencias que conforman la SSP no reducir el ritmo de trabajo bajo presión “porque en la calle tenemos historias malas, debemos responder a las demandas de la ciudadanía y atender integralmente los factores socialmente que están produciendo los delincuentes”.

Sin embargo, en entrevista durante el recorrido en los módulos de Vía Directa en la colonia Tiritas 1, Héctor López Santillana reveló un dato que no fue planteado en el boletín con el que informaron sobre la referida reunión; hay planes para reestructurar la Secretaría de Seguridad Pública con base en el modelo de seguridad que planteó en su campaña rumbo a la reelección.

“La propuesta que presentamos en el modelo de seguridad, va a requerir un cambio de enfoque, un cambio en la manera en que estamos trabajando actualmente en la secretaría y va a implicar una reestructura misma de la Secretaría; ya se los di a conocer en la reunión del martes. Les pedí su compromiso y no quería escuchar, de ninguno de ellos, el cómo no se puede”, enfatizó.

