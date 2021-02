Redacción

Irapuato.-Obtener el Campeonato Juvenil de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Peso Welter, es el objetivo de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, en el duelo estelar de este sábado 20 de febrero.

El encuentro podrá disfrutarse a través de una trasmisión en vivo como parte de las actividades del 474 Aniversario de la Fundación de Irapuato, desde las plataformas digitales del Gobierno de Irapuato y Tv4, en punto de las 20:30 horas.

‘El Puma’ es originario de Irapuato. Su hogar ha estado siempre en la colonia Nuevo México, es un talento irapuatense que busca cumplir un gran sueño.

“Como todo boxeador, mi sueño es ser campeón del mundo y dejar huella en el deporte. Me enorgullece ser de Irapuato y representarlo fuera del país es un orgullo”, compartió.

En julio de 2019, José Luis se coronó campeón en el Intercontinental GBU, en Aabenraa, Dinamarca, contra el boxeador Mikkel Nielsen. Este 20 de febrero enfrentará al jalisciense Diego ‘Sansón’ Domínguez.

Va por más

‘El Puma’, nombrado así por el famoso cantante venezolano, José Luis Rodríguez, recordó que a los 14 años tuvo su primer encuentro con este deporte, que hoy es su gran pasión. Y ahora con 22 recuerda que fue su primo quien le pidió que lo acompañara a entrenar al gimnasio ‘Maldonado’, sitio que se convirtió en su segundo hogar.

Al hablar de su familia como principal fuente de motivación, ‘El Puma’ recordó que su primer par de guantes de box fue un sorpresivo regalo de su padre.

“Vi lo bonito que era entrenar y la sensación de ganar. Los primeros guantes me los compró él (su padre), eran color rojo, no sé la verdad cómo le haría, pero sí me ha apoyado mucho, él y mi mamá. Ellos me motivan, siempre han estado conmigo”, comentó.

‘El Puma’ debutó en el 2018 en el boxeo profesional, ahora está entre los primeros cinco mejores peleadores mexicanos en su división y dentro de los primeros 100 del mundo

También ostenta el cinturón como Campeón Nacional Interino FECOMBOX de los pesos Welter, en Irapuato, ante el mexiquense, Alejandro ‘El Tocino’ Meneses, el7 de noviembre de 2020.

