El próximo martes 118 escuelas arrancan clases presenciales en Guanajuato

Guanajuato.- Son 118 escuelas las que podrán arrancar el martes 11 de mayo clases presenciales como parte del programa piloto organizado por la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), aunque todavía no se revelan cuáles son.

Así lo dio a conocer el titular de la SEG, Jorge Enrique Hernández Meza, quien refirió que fueron 710 los centros educativos los que se inscribieron para formar parte de esta fase de prueba; la mayoría de ellos del sector privado -65.4 por ciento-, y el resto del sector público.

Posteriormente, el Comité Técnico de Pilotaje realizó una evaluación integral que incluyeron visitas a planteles, y decidió que 118 escuelas están en condiciones de probar el regreso a las aulas.

De esta cifra, 85 son de educación básica, 15 de media superior y 18 universidades; las cuales están distribuidas en 43 de los 46 municipios. A las 118 escuelas se suman la ENES de la UNAM, el Tec de Monterrey campus León y la Ibero León, planteles donde con anterioridad iniciaron sus pruebas piloto.

Jorge Hernández aclaró que lo anterior no significa que las demás escuelas no puedan después incorporarse al programa piloto.

“No es que no hayan calificado en esta primera etapa o que necesariamente están mal, hay quienes nos dijeron mejor déjame para el 17 de mayo, me siento más seguro como institución y me preparo una semana más, entonces sí debo decir que no se debe calificar al resto de las escuelas como si necesariamente tuvieran algo mal”, dijo.