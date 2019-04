El PRI tiene futuro, asegura José Narro

Confía en que puede contribuir a recuperar la unidad; se dice convencido de que resurgirá un partido que debe tener calidad moral como oposición

Catalina Reyes

León.- “El próximo dirigente Nacional del PRI debe estar en las entidades federativas, no en las cómodas oficinas del Comité Ejecutivo Nacional (…). Debe ser una persona de tiempo completo, que no tenga interés en estar en las boletas electorales ni de 2021 ni de 2024”, afirmó José Narro Robles, candidato a la dirigencia nacional de ese partido, en entrevista para correo.

El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció que el PRI sufrió la peor derrota de su historia en la elección del 1 de julio de 2018, en la cual perdió la Presidencia de la República, ambas cámaras y las gubernaturas en las que contendió, pero aun así afirmó que tiene futuro.

El PRI debe sufrir un proceso de reconciliación interna. No se vale decir una cosa y hacer otra, no hay que caer en la simulación; yo estoy en contra de eso”. José Narro Robles, Aspirante a dirigir el PRI a nivel nacional

El también exsecretario de Salud federal asegura que sí hay futuro para el PRI, pues aunque varias veces le han dado certificados de defunción “a los que ustedes matan, gozan de cabal salud”, pues sostuvo que en el partido hay militancia y ánimo para seguir adelante.

“El PRI no se renta, el PRI no se vende, somos los priistas los que tenemos que tomar las decisiones, sí podremos salir adelante”, expresó.

“El PRI debe sufrir un proceso de reconciliación interna. No se vale decir una cosa y hacer otra, no hay que caer en la simulación; yo estoy en contra de eso. Hay que ser consistentes, hay que mostrar una vida con dignidad y sin excesos, yo estoy convencido de que se puede contribuir a la unidad”, añadió.

Respeto más a los que se quedan en la derrota, porque la victoria es muy fácil; todos están en la victoria”. José Narro Robles, Aspirante a dirigir el PRI a nivel nacional

Acepta que hubo errores

Por otro lado, Narro, quien fue rector de la UNAM de 2007 a 2015 y secretario de Salud con Enrique Peña Nieto, señaló que “yo he decidido poner mi hoja de vida a consideración y que los priistas decidan”.

Se le preguntó por qué quiere comprometer su prestigio personal y profesional en ambas instituciones, dirigiendo una institución tan desprestigiada como el tricolor, a lo que respondió que “sí, se han cometido errores, hubo prácticas indebidas, indeseables, y contra la corrupción debemos luchas todos, porque no es sólo de una persona de quien depende un gobierno; pero ese PRI no es de un momento, es de algunas personas y por eso pagamos todos”.

Expuso que “tenemos que pasar de la palabra a la acción. Yo no tengo duda de que se puede, sé que está complicado. Si fuera tan simple, ¿para qué tomarlo?”

Interrogado acerca de cómo podrá sobrevivir el PRI, dada la enorme ‘migración’ a Morena, contestó que todo mundo tiene derecho a irse a donde quiera y se respeta, aunque no lo comparta.

“Pero respeto más a quienes se quedaron, como la maestra de 70 años que visité en Tijuana hace pocos días y me dijo: ‘yo sigo aquí’. O al joven que me dijo: ‘mis padres y mis abuelos eran priistas’ y recién quiere iniciar una carrera política. A él lo conocí en Irapuato ayer. Respeto más a los que se quedan en la derrota, porque la victoria es muy fácil; todos están en la victoria”, aclaró.

Respecto al PRI que se propone encabezar y la actuación que tendrá como oposición frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, manifestó que “ser oposición no es decir no a lo que sea, no nos vamos a oponer a lo que la sociedad decidió; pero hay que saber decir no, honestamente. Pero para ser oposición hay que tener calidad moral, por eso estamos aquí”.