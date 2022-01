Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Ante el incremento en el impuesto predial en la capital, el regidor del PRI, Ángel Araujo Betanzos anunció que darán acompañamiento jurídico a los capitalinos que así lo deseen para presentar una demanda de nulidad en el pago.

Además de esta acción, que se presentarán amparos, esto luego de que sin previo aviso el municipio hizo nuevos avalúos a inmuebles.

Dijo que hasta el momento alrededor de 60 personas se han acercado al PRI estatal para interponer los amparos, y respecto a la demanda de nulidad, comentó que quienes estén interesados en iniciar un procedimiento, deberán presentar el recibo de pago del año pasado, el recibo de pago de este año y una identificación, esto en un plazo de 30 días hábiles a partir de que se hizo el nuevo cobro.

Además indicó que en próximas fechas promoverá amparo colectivo con el que se busca frenar el cobro de estacionamiento en la vía pública, tanto en la calle Subterránea como en otros puntos del centro histórico de la capital

Ángel Araujo, negó esto sea un oportunismo político, pues desde el inicio estuvo en contra de “estos abusos”.

“Estamos cumpliendo con la ley que es representar a la sociedad(…) no estamos diciéndole a la ciudadanía que no contribuya, no estamos diciendo que no pague el predial, lo que le estamos diciendo es que si en su caso en particular se le hizo un avalúo o reevaluación a su inmueble y no se le notificó para que en el término de 30 días tuviera la oportunidad como ciudadano de manifestar lo que a sus derechos conviniera, en esa violación nosotros podemos acompañarlos para que realicen todos los trámites jurídicos correspondientes, por considerar que no se le concedió su derecho de audiencia”, expuso.

Por su parte, el diputado del PRI, Alejandro Arias Ávila, afirmó que el alcalde Alejandro Navarro es un “gandalla” por haber engañado a los ciudadanos capitalinos al no informar que se haría un nuevo avalúo para el cobro del predial en este año.

“Quién está engañando a la gente, quien se está aprovechando de la gente, que quien es un gandalla, es el presidente municipal, no solo en el impuesto predial, sino también en la privatización de la vía pública”, señaló Arias.

Estas declaraciones surgen de las declaraciones que el presidente municipal hizo que a través de sus redes sociales, en las que afirmó que el PRI buscaba engañar a los guanajuatenses ofreciéndoles un amparo.

“Hay algunos que quieren confundirá los guanajuatenses, el PRI o los que han sido candidatos eternos que siempre han perdido por malos, porque son malos, a parte mentirosos, son malos, entonces andan queriendo engañar a la gente que no paguen, que les van a hacer un amparo (…) si me enoja que haya gandallas que quieran aprovecharse de ustedes”, manifestó Navarro a través de un video publicado el lunes por la tarde.

Mientras, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI y diputada local, Ruth Tiscañero Agoitia, comentó que desde que se propuso en la iniciativa de Ley de Ingresos del gobierno capitalino se propuso (y fue aprobado) el cobro del estacionamiento en la vía pública, tanto en el Legislativo como en el ayuntamiento de Guanajuato, el PRI manifestó su rechazo.

Al respecto del impuesto predial, declaró que solo se había autorizado incrementar el 20% en el cobro, no obstante, al iniciar el año, muchas familias se encontraron con un importante aumento, derivado de un nuevo avalúo hecho por las autoridades de Guanajuato sin que se informara de manera oportuna a los ciudadanos.

Tiscañero dijo que los ciudadanos sí pueden ampararse ante el cobro, pues este viola la Ley de Hacienda para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, la cual que establece de manera puntual el procedimiento para re evaluar las propiedades.

