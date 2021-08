Redacción

México.- Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador fue retenido por poco más de dos horas por maestros de la CNTE, normalistas, trabajadores de la salud despedidos y familiares de presos, quienes le exigieron dar solución a sus demandas.

López Obrador fue retenido a las afueras de la VII Región Militar en Tuxtla, Chiapas, donde habrían programado su conferencia matutina de este viernes.

Con evidente molestia, el mandatario esperó dentro de una camioneta, resguardado por su equipo de seguridad, mientras le lanzaban diferentes exigencias con megáfonos.

“Hoy no hay mañanera”, protestaban.

“No voy a ceder a tu chantaje… Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”, respondió el Presidente a los maestros.

Comienza mañanera sin López Obrador

La conferencia inició sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador y con el gobernador Rutilio Escandón.

“Antes de arribar el ciudadano presidente bloquearon la entrada principal… y el presidente está dialogando con la sección 7 del magisterio, la Coordinadora, por eso no está aquí con nosotros, esa es la característica del presidente López Obrador, que es un demócrata, que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver los asuntos de México sobre todo los asuntos con las organizaciones en este caso con la Coordinadora del magisterio aquí en Chiapas”, expresó el Gobernador.

Luego de la presentación de seguridad del secretario de la Defensa Nacional Luis Cresencio Sandoval, López Obrador logró ponerse en contacto e informó que no le era posible entrar debido a los manifestantes.

“El presidente no puede ser rehén de nadie… yo no puedo someterme a los intereses de un grupo, no voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, podría yo entrar, pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, porque esto que están haciendo es completamente indebido”, dijo el mandatario

“Están en frente de un cuartel militar, no utilizar la fuerza, no ceder a chantajes y resistir, es lo que hacía Gandhi… decía Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”, agregó.

Y finalmente pidió a las “bases” de la CNTE que analice “si yo merezco este trato”.

