Ni hablar, digan lo que quieran, pero el presidente López Obrador cumplió su promesa y los militares su compromiso con el jefe supremo. El 21 de marzo de 2022 será la fecha que quede en la placa inaugural del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Por eso, el general secretario se llenó la boca de orgullo al entregar la obra en tiempo —lo de la forma todavía no se ve claro— y le dijo con satisfacción: misión cumplida.

Se iniciaron operaciones en el AIFA con la presencia de AMLO, su esposa —con ese humor y ganas de hacer bromas que no le hicieron gracia a su marido— y su distinguida comitiva. Bandas, música, aterrizajes, despegues y un despliegue aplaudidor por lo que será la obra del sexenio. Por ahí, todos tuvieron oportunidad de aplaudir al presidente y al flamante aeropuerto que tendrá operaciones equivalentes a diez aterrizajes y diez despegues al día. Se trata de vuelos nacionales y un vuelo internacional con destino a Venezuela.

El gobernador Omar Fayad se alegró tanto y dejó claro que más que otra cosa, él estaba contento porque los usuarios del nuevo aeropuerto podrán ir a probar la barbacoa, los gualumbos y tantas otras exquisiteces del Estado de Hidalgo. Casi le da las gracias al presidente por haberle construido un aeródromo a los pachuqueños. Por su parte, un muy halagador Alfredo del Mazo, le dedicó palabras tan admirativas al presidente que por un momento parecía que el gobernador del Estado de México se había cambiado de bando. Se le veía tan sonriente que hasta daba de qué sospechar.

Pero, entre las bromas de la primera dama, la seriedad de los militares, los halagos de los gobernadores, de todas las palabras, las que seguro que conmovieron al señor presidente fueron las de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien expresó que el AIFA era la obra representativa de la 4T. El presidente la miró con ternura y en el fondo de su corazón ha de haber pensado “no me ayudes, comadre”. Y si así es —que efectivamente, lo es— ya nos dimos cuenta de que todo son brillos de oropel y que con un estornudo, la escenografía se nos viene abajo. Tal como lo dijo la consentida del presidente, es representativo de esta administración.

No se trata de ser críticos, se trata de hechos comprobables. El AIFA no tenía agua en los baños. No me imagino como es que la comitiva presidencial desahogó las necesidades del cuerpo mientras estuvo en el aeropuerto, ni lavarse las manos pudieron. Por ahí, el ambulantaje vio la oportunidad y se colaron algunos emprendedores a vender fritangas, peluches, recuerditos. Vimos a militares uniformados haciendo fila para comprar tlayudas con salsa y limpiarse la boca con papel de estraza. Así es de monumental y de representativa la obra del sexenio lopezobradorista. Tienen sus razones para sentirse orgullosos, cumplieron y se entienden las razones de quienes prefirieron no estornudar ni recargarse en la pared.

Claro que se veía la intención de las palabras de Claudia Sheinbaum, ella quería agradar a su jefe y hacerlo quedar bien. Claro que ella llegó ejerciendo el privilegio de la comitiva presidencial y por eso no se dio cuenta de que llegar ahí es una verdadera pesadilla y que más que una obra para la capital de la República, le construyeron a sus vecinos algo que los capitalinos podrán disfrutar poco. Así están los cálculos que ella no vio y por tratar de hacerle la barba a su patrón, retrató de cuerpo entero a la 4T.

Es decir, su discurso tuvo una visión tan parcial como la de su movimiento. Los resultados se exageran y los defectos se minimizan. Se dejan de ver las afectaciones y desde el púlpito del poder, si hubo descalabros, hay que disimularlos y si hay necesidad de pasarlos por alto, mejor mirar a otro lado y así todos serenos. Lo malo es que hay quienes si están al pendiente y saben hacer cuentas. Las palabras de Claudia le debieron caer al presidente como una bomba de fuego amigo. La verdad, la Jefa de Gobierno tuvo razón. El AIFA sí que los representa, lo dijo bien. Quisieran más, pero con eso se conforman.