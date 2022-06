Hace tiempo en alguna de sus mañaneras, el presidente López Obrador dijo con un dejillo de sorna que él no estaba preocupado por la sucesión presidencial ya que los verdaderos gallos se encontraban alineados a sus filas. Es más, se refirió en primera instancia a Claudia Scheinbaum, sin disimular su preferencia —al menos en ese momento—, a Marcelo Ebrard a quien lo vemos desempeñarse más como vicepresidente que como canciller. Y, la verdad es que visto así, la oposición no tiene muchas opciones. Pero, mi nana solía decir que no hay que darle malas ideas al diablo porque eso era como escupir al cielo. ¿Qué pasaría si alguien que no se encuentra en el círculo cercano del presidente se animara a salirse de la fila e irse a jugar con los de enfrente?

Me imagino lo que sintió Ricardo Monreal aquel 24 de agosto de 2017 cuando Morena informó que había realizado su encuesta para escoger a su aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y que la ganadora había sido Claudia Sheinbaum. En aquellos días, quien entonces era jefe delegacional en Cuauhtémoc, se quedó tan inquieto que hasta se inconformó con el resultado. Siguió el ejemplo de su líder, Andrés Manuel, y luego de algunos días de rebatingas sobre las formas, procedimientos y metodologías de la dichosa encuesta, el zacatecano pintó su raya y se alejó de las actividades políticas de Morena.

Ricardo Monreal ha de haber justipreciado su situación. Se quedó calladito. Guardó silencio por varios días, tal vez reflexionando qué hacer. Porque, estaba convencido de que le habían jugado chueco y que se le había hecho trampa. Ya en aquellos tiempos, corrían las teorías sobre si aceptaría ser candidato de otro partido. Era una tentación que seguro se le puso enfrente.

Su silencio fue premiado. Por su lealtad, recibió una invitación de Andrés Manuel López Obrador para alcanzarlo en una gira que el entonces aspirante presidencial realizaba en el estado de Querétaro. El hoy presidente también le midió el agua a los camotes, hizo sus cálculos y llegó a la conclusión de que no le convenía enemistarse con Monreal. Unos días antes, desde Villanueva, Zacatecas, como quien da un aviso y tiende puentes de acercamiento, López Obrador prometió que buscaría al exgobernador.

Pues sí, según el propio expresidente dijo “Si llamamos a la gente a venir a Morena, con mayor razón no queremos que se vayan los que ya están. Ese es el caso de Ricardo y por eso voy a hablar con él”. Pero, nadie tiene la exclusividad de la ejecución y tal vez, ahora la oposición tenga ganitas de hablar con Monreal que no se encuentra tan cercano al círculo íntimo del presidente.

“No me necesitas, Andrés –le habría dicho Monreal cuando platicaron en Querétaro. –He visto las encuestas, vas muy adelante. Ganarás sin problema”. Lo que en aquella ocasión fue cierto, ahora empieza a ponerse en tela de juicio. En ese entonces, Monreal tenía más que perder si se alejaba de Morena que si se alineaba y mostraba fidelidad. Hoy, la moneda está en el aire.

“No me puedo arriesgar –le habría respondido el tabasqueño. –Necesito que sigas con nosotros”. Esas palabras podrían ser una sentencia que el presidente adelantó en sus tiempos de campaña. Pero, Ricardo Monreal se siente lejos, lo han alejado. Hoy el exgobernador de Zacatecas está de nuevo lejos de López Obrador, como en septiembre y octubre de 2017. Pero esta vez no parece ser por voluntad propia, sino por decisión del Presidente.

Tanto es así que hace tiempo que no se ven y, aunque las razones no están claras, por ahí corren los rumores de que el senador ayudó a la oposición a obtener buenos resultados en las elecciones de 2021 en la Ciudad de México. Acusaciones que él ha rechazado. Pero ¿y si son ciertas?

Las palabras de López Obrador hoy parece que fueron lanzadas al aire, como quien escupe mal cielo. Tal vez, la oposición las escuchó y haber alejado a Monreal no haya sido tan buena idea.