Debo de decir que no siempre me parece mal todo lo que dice el presidente López Obrador. Y, hay una campaña que empezó con la presente administración en contra del uso de las drogas. Si uno enciende la radio, si ve la televisión, si se detiene en las redes sociales, estaremos expertos a una serie de “spots”, unos de mejor o de peor calidad en los que el mensaje nos comunica que las drogas no dejan nada bueno.

Me parece muy relevante este trabajo continuo que se hace, avalado por la presidencia de la República. Se marca con claridad que, puede ser que algunos legisladores estén aprobando leyes, que algunos magistrados estén apoyando ciertos procederes con sus fallos, pero que las drogas destruyen a quienes las consumen, a quienes trafican y a quienes están alrededor de estas personas.

Digo que me parece relevante, porque parece que en los últimos años se ha hecho una especie de panegírico en torno a la gente que está en el mundo de las drogas. Los narcotraficantes parecen héroes en las series de televisión, se cantan loas a los jefes de los cárteles de la droga, pareciera que drogarse es divertido y no tiene consecuencias. Las tiene.

Cada que el presidente López Obrador da una opinión sobre la aprobación del uso de drogas, que se trata del uso recreativo de la marihuana o de clasificar entre las sustancias que son menos dañinas que otras, AMLO tuerce la boca y hace una expresión de desagrado. Yo entiendo que el problema de narcotráfico es una situación compleja y siempre he dicho que la prohibición sólo genera mercado negro, muerte, dolor y ganancias a quienes, de todas formas, siguen comerciando.

Las cosas como son. Puede ser que las narconovelas, las narcoseries, los narcocorridos generen muchas utilidades y sean muy populares. Pero, me temo que el daño que están haciendo es de amplio espectro. Basta ver los estragos que se están viviendo en estados como Zacatecas. Michoacán, Tamaulipas y desgraciadamente, también en Guanajuato.

Los filósofos de la Antigua Grecia tenían razón. Platón, por ejemplo, decía que si un individuo elige el mal, es porque piensa que es bueno para su persona. Tantos mexicanos que han quedado atrapados entre las redes del crimen organizado, han sido seducidos por ese oropel que les ha hecho creer que no hay consecuencias frente al mal que se hace.

Entonces, matar, dañar, despojar es algo cotidiano y natural. No lo es. Y todo empieza cuando no somos claros al pintar una raya entre lo que es correcto y lo que no lo es. El mundo de las drogas afecta a todos los mexicanos: a los pobres y a los ricos; a los buenos y a los malos; a los conservadores y a los liberales; a los que está a favor del régimen y a los que no están de acuerdo.

Y, en eso, sí que estoy de acuerdo con el presidente López Obrador y es un acierto que nos lo esté recordando a todas horas, por todos los medios posibles.