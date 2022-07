“Espero y continúes… Ojalá y sigas…”. Alejandro Arias

No se sabe si el presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala nomás deja correr el proceso porque sabe que no va a pasar nada y no quiere que se diga que obstruye el trámite o si en realidad deja al secretario general del Congreso a su suerte.

El punto es que el coordinador panista no opuso resistencia cuando la diputada Dessiré Ángel Rocha solicitó una encuesta de clima laboral entre personal del Congreso local por los presuntos malos modos de Christian Cruz Villegas para forzar algunas renuncias en el Palacio Legislativo de algunos empleados que ya tienen muchos años en el servicio público.

Y es que desde hace 10 días, cuando se consumó la salida-despido de Patricia Díaz Sánchez como directora de Tecnologías de la Información del Congreso local, la funcionaria se quejó ante diputados por las formas de Cruz Villegas y el entorno. No solo con los de oposición al PAN, sino con algunos azules.

Hubo algunas otras “renuncias” en el Palacio Legislativo que detonaron la solicitud que se va a atender.

La voluntad del presidente de la Junta no está en entredicho. Luis Ernesto Ayala ha escuchado el reclamo de quienes solicitaron la famosa encuesta. Lo que no sabemos es si Ayala Torres va a actuar para frenar los cambios que opera Cruz Villegas.

La funcionaria arriba mencionada tenía 19 años de servicio en el Poder Legislativo y lo llamativo es que los despidos o renuncias que han detonado los reclamos son de buen nivel salarial y la presunción es que se busca acomodar a allegados a los nuevos mandones del Congreso local.

Veremos cómo la libra el secretario general.

Pasó ya más de un mes de la tormenta en el entorno de Ricardo Sheffield Padilla en Profeco y por lo que se ve, ya libró lo que algunos veían como una inminente partida. Mire que no es cualquier cosa salir airoso de un pleito con el número dos en el gobierno federal.

El presidente de la Junta de Gobierno

Ver nota: TEPJF ordena reabrir el caso de violencia política de género de Sheffield contra Ale Gutiérrez

BÁRBARA BOTELLO: A 10 AÑOS DEL CAMBIO TRANQUILO, LA PERSECUCIÓN NO TERMINA

“Este miércoles 29 de junio, acudí a la audiencia intermedia dentro de la causa penal 1P2020-2421, instaurada en mi contra por un supuesto delito de fraude.

En esta ocasión, como en todas las anteriores, el Poder Judicial me dio la razón y desestimó la pretensión de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía de Zamarripa. Es la sexta vez que piden prisión preventiva en mi contra”.

Así arranca el comunicado de prensa que envió Bárbara Botello Santibáñez el pasado jueves a los medios de comunicación, justo a unos días de que se cumplieran 10 años de su triunfo en las urnas para terminar con 24 años de gobiernos panistas.

En los primeros días de julio de 2012, Botello ganó la elección en León; tres años después concluyó su gestión aunque ella solicitó licencia en mayo de 2015 para buscar una candidatura a diputada federal.

Hace poco más de tres años, tuvo que enfrentar la prisión luego de que durante el trienio anterior se dieron los procesos jurídicos en su contra.

Y hoy, siete años después de haber dejado el poder, queda confirmado lo despiadada de la persecución en su contra con causas penales impulsadas por el fiscal Carlos Zamarripa, el mismo que en otro momento de este sexenio ha sido la obsesión de la 4T y del fiscal General de la República, quien armó incluso un expediente en contra del guanajuatense.

“La persecución del panismo en mi contra ya lleva ocho años. Dejé la presidencia del municipio de León hace más de siete años y no han cesado de perseguirme. Su obsesión es muestra de su odio a los que pensamos y actuamos diferente a ellos y de su misoginia”, cierra en el mismo comunicado.

“Siempre he detestado la doble moral del panismo de Guanajuato. Por eso los he enfrentado electoralmente toda la vida. Y después de esto que han hecho conmigo, estoy todavía más convencida de la necesidad de que haya un cambio en Guanajuato. Para que las instituciones sirvan realmente a los guanajuatenses y que ya no se empleen en las venganzas políticas”, concluye Botello.

Hay quienes dicen que ha buscado a Dante Delgado para sondear la posibilidad de que Movimiento Ciudadano la postule como su candidata a la gubernatura, lo cual hoy parece poco probable, pero sabemos que los tiempos políticos siempre deparan sorpresas.

El presidente de la Junta de Gobierno El presidente de la Junta de Gobierno El presidente de la Junta de Gobierno El presidente de la Junta de Gobierno

Ver nota: Bárbara Botello denuncia a López Santillana por peculado en León

ALEJANDRO ARIAS: UN AYALISTA MÁS

Si hoy tuviese que firmar una coalición PRI-PAN para 2024, no hay ninguna duda que el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Alejandro Arias Ávila la firmaría sin ningún rubor.

La cara que ha mostrado la bancada priista en el Congreso local, o mejor dicho, tres de los cuatro que la integran (a excepción de Yulma Rocha Aguilar) es de alineamiento o entreguismo total, según quiera verla usted. Arias Ávila dijo que él no engaña a nadie y que él siempre ha asumido una actitud de diálogo.

Lo cierto es que en la bancada azul hay panistas que no llegan ni a los talones a la lealtad e institucionalidad que muestra Arias Ávila frente a Ayala Torres y que es signo de los tiempos y anticipo de lo que el político priista quiere que ocurra para su partido en los años por venir.

Y en la legislatura lo ha mostrado sin rubor. El PRI no representa ninguna preocupación para la fracción mayoritaria sino al contrario, un punto de apoyo para el presidente de la Junta de Gobierno, que a veces no tiene que desgastarse para sacar adelante la agenda legislativa. Con el tricolor no le batalla absolutamente nada.

Este acercamiento no es novedoso. Arias Ávila nunca ha sido un priista que se distingue por su combatividad. Cuando fue regidor del Ayuntamiento de León, entre 2003 y 2006 con Ricardo Alaniz, solía pactar con el PAN y nunca representó una piedra en el zapato para esa administración municipal.

Hoy, las mayores dificultades que enfrenta Luis Ernesto Ayala en el Congreso local -y concretamente en la Junta de Gobierno- son Gerardo Fernández y Dessiré Ángel que son los partidos que representan apenas tres votos.

A ellos se suma Yulma Rocha Aguilar, la priista que ha hecho equipo con las diputadas del Verde, Martha Ortega, y la propia de Movimiento Ciudadano.

Yulma no ha ido en algunas cosas con su partido ni ha firmado iniciativas que impulsa su bancada, lo cual es plenamente correspondido por sus compañeros Alejandro, Ruth Tiscareño y Gustavo Alfaro.

El pasado jueves por ejemplo, Yulma se reservó algunos artículos en la reforma que plantea medidas de protección para víctimas de violencia. Ninguna de sus reservas fue respaldada por los priistas que se las votaron en contra.

En otras palabras, fuera máscaras. En el tricolor son tres que juegan en bloque y una que ejerce el contrapeso del que los priistas abdicaron al arranque de esta Legislatura.

Arias y Ayala -por ejemplo- no ocultan su petición al coordinador de Morena, Ernesto Millán de que están muy contentos con la comunicación que han establecido en la Junta y le dicen que quieren que se quede y que si por ellos fuera lo dejarían. Eso difícilmente va a pasar, porque en Morena el acuerdo original es que será una coordinación rotativa por lo que Millán podría ser sustituido por cualquiera de los otros siete diputados.

Alma Alcaraz no tiene mucho interés, porque ser coordinadora le obligaría a moderar su perfil y eso no lo hará. Y del resto, la designación que aplaudirían a rabiar la mancuerna doble A (Arias-Ayala), quien les vendría mejor sería Cuauhtémoc Becerra.

El presidente de la Junta de Gobierno El presidente de la Junta de Gobierno El presidente de la Junta de Gobierno