El PRD se queda a salvo en esta elección: Basaldúa Lugo

El secretario del Partido de la Revolución Democrática reconoció que el PAN los “absorbió” y que la coalición les afectó, pero que aun así lograron un porcentaje suficiente para mantener el registro

Cruz Sánchez

Silao.- Reconoce el secretario general del Partido de la Revolución Democrática y diputado electo por el distrito XIII Silao-Romita, Isidoro Basaldúa Lugo que el partido coaligado en las elecciones (PAN) les “absorbió” en la votación, sin embargo el PRD queda a salvo en esta elección.

“Hemos logrado el porcentaje suficiente para mantener el registro y el tema de la coalición nos afectó; el partido coaligado nos ‘absorbió’ en varios municipios y perdimos dos municipios importantísimos para el PRD como es Cortázar y un bastión histórico como es Acambaro, nos sorprendió mucho, pero así están las cosas hay que saber perder y ganar”, señaló.

No obstante dijo que con este porcentaje alcanzaron la representación proporcional en el congreso local por lo que tendrán una bancada de 3 diputados y 2 en el congreso federal.

“El PRD queda “a salvo” con menos 2 municipios pero más 2 diputaciones federales, es ese el balance y numéricamente tenemos alrededor de 60 mil votos a nivel estatal y a nivel federal casi tenemos 100 mil votos y para adelante y seguir construyendo el país, el estado y distritos”, asevero.

En cuanto al tema de los resultados electorales que le favorecieron, dijo que pese a ello no es momento de alardear, sino un momento de reflexionar y hacer un análisis profundo de lo que está aconteciendo en la vida política del estado y el país.

Destacó que la coalición ‘Por Guanajuato Al Frente’, ganó prácticamente todos los distritos pero también hubo diferenciación al momento de votar los ciudadanos

“Tenemos que pensar y repesar que vamos a hacer para poder atender a los ciudadanos y ver qué no coincide con nuestra forma de hacer las cosas; tenemos que ser autocríticos volver a tomar el rumbo y estar conscientes de que de ahora en adelante no tan solo vamos a representar a quienes votaron por nosotros si no que a todos y a todas las y los ciudadanos Guanajuatenses”.

Para ello dijo que va a legislar para ampliar los criterios para ejercer la legitima defensa, de lo cual ya se ha trabajado en la reforma del Código Penal para el Estado de Guanajuato y se va a insistir para ampliarla a fin de que favorezca también a los negocios y en el caso de robo a automóvil, para que tanto el comerciante como el automovilista pueda defenderse.

También pugno por crear una ley que proteja de manera prioritaria a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, como son las personas con discapacidad y adultos mayores que necesitan ser protegidos con una ley y no solo con programas de apoyo social.

Otra de sus propuestos es crear una Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural Sustentable el Estado de Guanajuato y sus municipios, y que se atienda al campo no solo a través de programas si no con la ley en la mano.

*EZM