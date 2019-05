El  PRD perdió rumbo: Malú Micher

Ante la desbancada de los perredistas encabezados por Hugo Estefanía la ahora senadora manifestó que el partido está en crisis

León.- La senadora de Morena, Malú Micher Camarena criticó que el PRD, partido del que formó parte, que perdió los principios y por ello está en crisis.

Lo anterior, ante la desbancada perredista que encabezó el ex líder de PRD y ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy.

“Van por todo, van por todas partes. El PRD perdió rumbo, perdió sus principios, se avocó a negociar, a hacer rico a un grupo nada más y a alejarse de la gente”

“Dios me libre – expresó al preguntarle si Hugo Estefanía podría ser militante de Morena – ¿Qué pasó? Yo no decido por Hugo. No tengo una buena relación por él. Dios me libre, digo, yo no estoy en Morena, pero Dios me libre que Morena tome una decisión así, pero que haga lo que ellos quieran”, destacó.

La senadora estuvo en León en el 2do. congreso Internacional de derecho, realizado por el Colegio de Abogados para dar una ponencia sobre “La perspectiva de género en la justicia para las mujeres”.

En ésta la congresista federal resaltó la necesidad de que se haga justicia con perspectiva de género, pues lamentó que aún en estos días, se antepongan, sobre todo en los estados conservadores, las ideologías religiosas, en el sistema penal.

En entrevista, la senadora destacó que “necesitamos ponernos otros lentes, policías ministerios públicos, jueces cuando hay un servicio que ofrecer de justicia para las mujeres”.

Malú Mícher presumió que hace dos meses presentó en el senado una iniciativa para reformular el artículo 73 de la constitución para que exista un código penal único en México.

“Creo que es la mejor solución. Tenemos que incorporar los mismos delitos y las mismas penas. No puede ser que si te violen en Querétaro no se le dé la misma penalidad a si te violan en otros estados, o qué se castiguen más el robo de una vaca que la violación a una mujer. Necesitamos ese código penal único”, destacó.

