El ‘Piojo’ usa cubrebocas para evitar crítica

Redacción

Ciudad de México.- El técnico Miguel Herrera escuchó las recomendaciones de usar cubrebocas y las acatará, pero lo hará para que dejen de molestarlo, no para protegerse.

“Si hoy porque joden algunos, les molesta, pues lo usaré tampoco pasa nada, cuando tenga que hablar pues me lo bajaré y cuando no me lo volveré a subir como lo hacen todos”, señaló el técnico.

“Si estamos copiando un modelo de Europa, vean futbol, todos esos que joden vean futbol, el 90 por ciento de los técnicos no traen tapabocas y están ahí, están hablando, van a su banca y vienen. Porque sabemos que todos los que estamos en ese momento no tenemos el virus, no estamos contagiados porque venimos de hacernos pruebas”, agregó.

“Es joder, es Miguel Herrera y hay que joder. La realidad, le duela a quien le duela, los que joden eso hacen y uno de esos es Faitelson porque está esperando a ver qué hago para joder y desafortunadamente así pasa; cinco pruebas covid-19 llevamos y todas negativas”.