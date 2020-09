El ‘Piojo’ le tira a las Chivas

Redacción

España.- El español Diego Méntrida corría a la par con el británico James Teagle por el tercer lugar del Triatlón de Santander cundo ocurrió un hecho inesperado: su rival se confundió de camino en el último giro y terminó contra unas vallas de contención por lo que perdió su privilegiada posición pero el español decidió otorgarle su puesto.

Al término de la prueba, Méntrida declaró: Al ver cómo él se equivocaba, inconscientemente me paré. Él se lo merecía. No debió de ver el desvío a meta. O no se lo señalizaron bien. No lo sé, el caso es que se lo merecía.

Al final, Méntrida obtuvo recompensa al tomarse una foto con su ídolo y primer lugar en el Triatlón de Santander, Gómez Noya. Además de los múltiples aplausos que se llevó de la afición por el honorable gesto de deportividad.

“¡Es genial volver a competir por primera vez en mucho tiempo! Estoy muy agradecido de poder volver a estar en la línea de salida después de tanto tiempo. Estaba en España para una carrera cuando el país se bloqueó en marzo, por lo que es apropiado que mi primera carrera de regreso también fuera en España. Gracias también a Diego Méntrida, que terminó 4°. Mostró una deportividad increíble cuando pasé por el camino equivocado más allá de la línea de llegada. Se detuvo y me permitió pasar una vez que retomé en el camino correcto. Carreras impresionantes y honestas. ¡Quizás algún día esté en la misma posición y espero poder ser tan deportivo como él!”, escribió en sus redes sociales el atleta británico.

Méntrida tiene 21 años y estudia fisioterapia y ciencias del deporte en la Universidad Rey Juan Carlos. En sus redes sociales compartió algunos elogios que hicieron por su actitud, pero no se expresó al respecto.