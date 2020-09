El peso mexicano soporta mejor el golpe

Redacción

México.- La divisa nacional mexicana es una de las monedas latinoamericanas que mejor está soportando la crisis de la pandemia si la comparamos con otras monedas de nuestro entorno que han retrocedido frente al dólar con fuerza desde que en marzo comenzasen las medidas de confinamiento en “Occidente”.

Ante esta coyuntura se nos presentan algunas preguntas interesantes; ¿Cómo se han comportado algunas de las monedas que nos rodean en estos últimos meses? ¿Por qué unas monedas responden mejor que otras?

El peso mexicano, el peso argentino, el peso colombiano y el bolívar frente al COVID-19

Hemos escogido estas cuatro divisas porque nos parecen representativas de la economía latinoamericana, de sus fortalezas y de las debilidades que parece no logramos sacudirnos de encima.

El peso mexicano ha perdido parte de su valor desde principios de marzo -si en los primeros días de marzo estaba en 19,4 pesos por dólar actualmente cotiza a algo más de 21 pesos por dólar-, pero no hay duda de que no se ha visto arrastrado al pozo por los malos datos macroeconómicos del país, y eso indica que México sigue siendo atractivo para los inversores y que los tenedores de nuestra moneda no se están deshaciendo de ella de forma masiva.

El peso argentino por contra no ha sabido reponerse a los sucesivos golpes que ha sufrido el país albiceleste -vencimientos de la deuda, pandemia…- y la vuelta de la izquierda al poder no ha servido de revulsivo a una economía que continúa languideciendo desde hace lustros. Si a principios de marzo un dólar se cambiaba por alrededor de 62 pesos argentinos ahora mismo necesitaríamos 75,11 pesos -aunque el dólar solidario encarece el precio con un treinta por ciento adicional para los argentinos-. Eso sí, el gobierno peronista ha logrado renegociar algunos vencimientos de la deuda con unas condiciones aceptables, otorgando a sus finanzas algo de oxígeno extra.

El peso colombiano por su parte está teniendo un desempeño más parecido al de nuestra moneda, ya que a pesar de haber sufrido una fuerte caída al principio de la pandemia, actualmente ha recuperado parte de su precio, si a principios de marzo un dólar costaba 3.462 pesos colombianos, ahora cuesta 3.713 pesos.

Por último el bolívar, la divisa latinoamericana que trata de imitar al marco alemán de la República de Weimar, se cambia ahora a 360 063 bolívares por dólar, cuando en marzo “tan solo” necesitábamos poco menos de 74 000 bolívares para comprar un dólar. Es difícil saber la profundidad de la crisis y de la pandemia en Venezuela al ser la propaganda gubernamental incluso más grande que en otros países.

¿Por qué el peso mexicano soporta mejor la tormenta?

Es difícil conocer las causas exactas que explican la estabilidad de nuestra moneda, pero sin duda una de las principales es que México continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera, ya que la balanza de compraventa de pesos está equilibrada, la moneda no se desploma porque la oferta no es enorme, es decir, no se están vendiendo pesos de forma masiva, o de hacerse alguien los está comprando.

Realizar trading de Forex

En la inversión clásica de Forex se compra una divisa que interese, en el banco o en una casa de cambio, cuando esta presenta valores más bajos para venderla cuando suba o como reserva de valor, sin embargo, al aprender cómo invertir en Forex a través de una plataforma de trading online lo primero que hay que conocer es que no se adquiere la propiedad de las divisas, por lo tanto las divisas no se compran ni se poseen, en el trading online de Forex se especula sobre el tipo de cambio de dos divisas posicionándose el trader en corto o en largo dependiendo de lo que prevea que va a suceder, por ejemplo, en el par EUR/USD ir en largo significa que se prevé que el euro va a subir con respecto al dólar, se compran euros y se venden dólares, e ir en corto en ese par significa que se cree que el euro va a bajar con respecto al dólar, se venden euros y se compran dólares.

Por otra parte, el apalancamiento que se utiliza en el trading online -ya sea de Forex o de cualquier tipo- hace que la inversión inicial necesaria para entrar a operar sea pequeña, ya que actúa como herramienta multiplicadora de los fondos del trader que de esta manera manejará más capital para invertir del que realmente tiene, siendo sin embargo su propio capital el que se haga cargo de las pérdidas totales, por lo que las mismas características que pueden hacer atractivo el trading online apalancado hacen a su vez que el riesgo de pérdida total o superior a los fondos aportados por el trader sea grande, ya que lógicamente el apalancamiento también multiplica pérdidas y ganancias.

RC