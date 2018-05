El PAN ya es inaceptable en el estado: Escobar

Charlan candidatos y consejero del PVEM en León donde se aseguró el triunfo de Camarena

Daniel Vilches

León.- En su visita a León, Arturo Escobar, Consejero Político Nacional del PVEM aseguró que los candidatos a la gubernatura del estado y a la presidencia municipal de León, Felipe Arturo Camarena y Sergio Contreras, respectivamente harán que Acción Nacional deje de gobernar a Guanajuato. En su discurso brindó el apoyo a estos dos políticos destacando que ningún de ellos tienen “cola que les pise” ni escándalos que no es permitan liderar dichos cargos.

“Creo que la zona de confort en la que lamentablemente ha caído el PAN, le pasó al PRD en la Ciudad de México, le paso el Priísmo después de gobernar el país, pero teniendo una sociedad tan avanzada como la de Guanajuato, creo que es inaceptable que el PAN pueda volver a ganar el gobierno del estado cuando tiene como principio buscar que la cúpula vive bien, pero la de abajo, vive en miseria” expresó el consejero.

Criticó que el gobernador de Guanajuato sea quien decida quién será el próximo mandatario y los destinos del estado. “A diferencia del PAN, del PRD, o cualquier otro partido político, nosotros queremos gobernar Guanajuato para convertirlo en la única prioridad del Partido Verde a nivel nacional, en que todas las gestiones de nuestros legisladores se enfoquen en darles recursos a nuestro gobernador y alcalde y todas las promesas se hagan realidad”, aseveró.

El candidato del PVEM a la Gubernatura de Guanajuato, Felipe Arturo Camarena criticó que el PAN a nivel nacional sí se oponga a la figura del Fiscal Carnal cuando en la entidad este partido quiere hacer lo mismo con Carlos Zamarripa Aguirre.

Por lo anterior, el abanderado del Verde aseguró que de ganar las elecciones los candidatos de este partido por el Congreso de la Unión modificarán el artículo 95 de la constitución y el gobierno del estado no pueda meter su mano en la definición del fiscal general.

Comentó que el PVEM no tiene contemplada la continuidad de Carlos Zamarripa Aguirre a frente de la procuraduría de justicia y de la Fiscalía General; y que el cargo estará abierto a ciudadanos aptos y a través de consultas con empresarios, organizaciones civiles, colegios y ciudadanía organizada, y así forjar la propuesta a dicho cargo.

“Esperamos que no venga ese impulso tres meses y medio antes de irse, pero hasta que no salga la reforma federal es difícil, desde luego que nosotros no lo tenemos contemplado, creo que hay ciudadanos que cumplen con un perfil importante tanto para la procuraduría, en lo que se define la fiscalía y los tomaré en cuenta con ayuda de los colegios y a la ciudadanía organizada para que me propongan el perfil”.