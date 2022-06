“Se ha roto el equilibrio social, reina la corrupción, la impunidad y la mediocridad. La paz y la tranquilidad pública están ausentes en nuestra sociedad; se han dejado de lado los ideales y los valores, tienen secuestrada la dignidad humana, los hombres acomodaticios y grises han hecho del gobierno su primavera florida. Los gobernantes no crearon esta situación, son la representación misma de la decadencia.”

Se puede definir el orden público como el conjunto de condiciones fundamentales para que sea posible de vida social, la paz y la tranquilidad social; cuando se afecta su organización se convierte en una situación social indeseable, en un desorden social, alterando gravemente la forma de vida que hemos elegido la mayoría de los ciudadanos; contrario a su función, a su tradición histórica, a sus convicciones éticas.

El Estado como una forma de organización política que nos representa, tiene funciones esenciales que desempeñar, que justifican su existencia; por ello cuenta con un poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, como organización política, se constituye sobre un determinado territorio detentando el poder y el monopolio del uso de la fuerza pública, para la protección de la vida, la libertas y los bienes de sus habitantes, la administración de justicia, la educación y la salud, para ordenar y administrar la vida en sociedad.

El Estado está obligado a ser eficaz, porque de lo contrario se convierte en un estado fallido, es esencial para la permanencia de la comunidad, la conservación de sus elementos sustantivos: población, territorio y gobierno, la conservación de su estructura de poder constitutivo, cuyo titular es el Ejecutivo, que ciertamente, debe distinguirse del modo en que el mismo es ejercido y de cómo son designados aquellos ciudadanos que, en su nombre y representación, y la forma en que gobiernan, ejercen el poder. De nada nos sirve descubrir el hilo negro, al afirmar que se están dando las condiciones de un estado fallido si no aportamos al diagnóstico, las propuestas y soluciones.

Preocupa la muestra de debilidad de la fuerza pública que ejerce el estado, que está siendo atacada desde distintos frentes, incluso bajo fuego amigo, aquel que surge dentro de sí mismo, como una contradicción.

Nuestro ejército, guardia nacional y policías, están siendo atacadas desde adentro, a dos fuegos, sin posibilidad de responder eficazmente, pues por un lado se les exige que den resultados en contra de la delincuencia y las organizaciones criminales; por otro se les pide respeto a las garantías y los derechos humanos. Sin que se les dote de un marco jurídico claro, protocolo de actuación, de las herramientas y la capacitación necesarias para igualar o superar la capacidad de fuego y el poder del crimen organizado.

Esta situación junto con otras debilidades que adolece el estado actual, llevan a la sociedad a exigir una revisión profunda de sus fundamentos, estructuras y premisas sobre las que se está desempeñando, de formas no adecuadas.

Al no resolver los problemas sociales, no garantizan el bien común. Está en riesgo el desarrollo y la economía estatal, al no estar dadas las condiciones que lo hacen posible, como son la paz y la tranquilidad pública.

