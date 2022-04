El alcalde dijo tajante que pareciera que alguien no quiere que se construya el Nuevo Museo de las Momias en Guanajuato

Guanajuato .- Si el Gobierno federal o la Cuarta Transformación o quien sea se pone de acuerdo y se propone frenar el Nuevo Museo de las Momias, quienes perderán son los propios guanajuatenses. Así lo advirtió el presidente municipal Alejandro Navarro Saldaña.

En entrevista, agregó que hoy están frente a la gran oportunidad de que Guanajuato tenga un museo de primer nivel.

“Si nos ganan los que quieren que le vaya mal a Guanajuato, si el Gobierno federal, si la propia Cuarta Transformación, se ponen de acuerdo y no se hace este museo, tampoco pierdo yo. Los únicos que pierden son los guanajuatenses con la oportunidad de tener un museo de primer nivel”, enfatizó.

El alcalde dijo tajante que pareciera que alguien no quiere que se construya el Nuevo Museo de las Momias en Guanajuato.

“El INAH no da permisos, no confundamos, da factibilidad y la tenemos”, aclaró.

En clara alusión a la delegada del INAH dijo: “cuando les gana la bilis, cuando les gana el hígado, cuando no les gana la razón y no le ponen corazón, no harán nunca las cosas”.

El presidente municipal apuntó que los comerciantes de Santa Paula mantendrán sus locales y tendrán otros en el nuevo museo.

“Lo que diga el reglamento, lo que diga la ley y lo que nos asista. Si no nos asiste la ley soy el primero en decir: ‘no tengo la razón y ahí se queda el proyecto y ahí se queda el museo’”, enfatizó.