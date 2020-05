El Museo de Las Momias podría reabrirse el 1 de junio: Navarro

Redacción

Guanajuato.- El próximo primero de junio podría reabrirse el Museo de Las Momias, siempre y cuando las autoridades sanitarias den su anuencia para poder tomar la medida.

Así lo dio a conocer el alcalde de la ciudad, Alejandro Navarro, durante una entrevista al respecto, en la que adelantó que además de hacerlo con todas las medidas sanitarias pertinentes, se pretende realizar una promoción con descuento del 50% en el costo de la entrada para atraer más turismo.

“Aunque pierda recurso económico el gobierno municipal, que no es el caso porque no sabemos cómo se va a comportar junio, todavía no salimos de la contingencia; traemos la idea del primero de junio, pero seremos muy respetuosos de lo que marque la Jurisdicción Sanitaria.

El Alcalde agregó que además del recinto que resguarda los cuerpos áridos, también podrían incluirse el resto de los museos como el de la Casa Diego Rivera; Alhóndiga, etc.

“Nosotros ya estamos listos, con todas las medidas de sanidad; con grupos de cinco a 10 personas y con este costo, promoción, del 50% que vamos a cobrar durante junio, para que le vaya bien a los comerciantes de la zona, para que se reactive la economía”.

Finalmente, agregó que también, dependiendo de lo que dictaminen la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria, esta podría ser también la fecha para que se reabran los restaurantes de la ciudad, que lo harían con un aforo del 30 % de su capacidad.

“Esto significa que, si un restaurante tiene capacidad de 10 mesas, pues pueda abrir con tres mesas y lo demás sea espacio de sana distancia. Yo estoy convencido de que a partir del primero de junio podremos abrir restaurantes; podremos estar abriendo nuestras deportivas, las plazas públicas; sí con la sana distancia y sí con horarios; que como lo ha dicho Gobierno Federal, seguramente regresar a la normalidad será de manera diferente, pero hay que regresar a la normalidad lo más pronto posible.

En este sentido, sobre la propagación de la enfermedad Covid-19, apuntó que en Guanajuato “ahí la llevamos; hemos tratado de ir lo más planita la curva de los contagios con 14 personas contagiadas hasta el día de hoy; dos personas fallecidas; nueve o 10 recuperadas; no se nos ha brincado, pero eso es gracias a que la gente ha entendido y se ha quedado en su casa pero debemos reactivar la economía”.