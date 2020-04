El mundo está cerca del millón de infectados

Redacción

España. – Mientras las personas se encuentran aisladas dentro de sus casas por la pandemia, esperando a que llegue a su fin esta crisis sanitaria, los rebaños han tomado las calles de Gales.

Ante la ausencia también de jardineros, estos animales tomaron su lugar cortando el césped al comer con gran apetito en la localidad de Llandudno.

Los rebaños siguen avanzando, mientras las personas solo pudieron fotografiarlas desde dentro de sus hogares.

Apparently goats have overrun a quarantined town in Wales.

I, for one, welcome our new goat overlords. pic.twitter.com/EzyXB4Sk3R

— The Hoarse Whisperer (@HoarseWisperer) April 1, 2020