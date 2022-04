Bad Bunny se convertirá en El Muerto para la nueva cinta de Sony Pictures, con lo que llevará al cine su pasíón por la lucha libre

Redacción

Estados Unidos.- A lo largo de su carrera musical, Bad Bunny ha aprovechado para dejar claro su fanatismo por la lucha libre, e incluso ha llegado a luchar en eventos oficiales de la WWE , la máxima empresa de esta discilplina en los Estados Unidos.

Pues ahora el artista puertorriqueño podrá llevar esta pasión por la lucha libre al mundo del cine gracias a su participación en una de las próximas películas de Sony Pictures.

Lee también: Famoso conductor de ‘Hoy’ es hospitalizado de emergencia

Y es que la propia casa productora confirmó que Bad Bunny será el protagonista de la cinta ‘El Muerto’, sobre un superhéroe del universo Marvel.

Bad Bunny (@sanbenito) takes the #CinemaCon stage to announce his starring role as El Muerto during @SonyPictures’ Presentation. #ElMuertoMovie is exclusively in movie theaters January 12, 2024. pic.twitter.com/dUAFilVC96