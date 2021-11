Redacción

Ciudad de México.- El activista Pedro Carrizales, el “Mijis” aseguró que cantar “Dos Coronas” del artista Lalo Mora fue lo que le salvó la vida. Esto luego de ir camino a una manifestación en contra del artista por tocamientos indebidos hacia algunas de sus fans.

El ‘Mijis’ narró que luego de ser detenido, secuestrado y torturado finalmente lo liberaron gracias a esta canción.

“Canta una canción del ‘viejón’ (Lalo Mora), y si no te sabes una, te vamos a matar aquí mero”, contó el “Mijis”, en una entrevista para UnoTv, que esto dijeron los sujetos que lo secuestraron en San Luis Potosí.

“De repente el que iba manejando dijo: ‘¡Ya valió mad%&!’ Cuando levanté la vista, nos tenían encerrados. Me pusieron una bolsa o capucha. Me subieron a una camioneta, abrieron la cajuela y sentí la lámina fría. Me llevaron y trajeron un tiempo. Me golpearon (parecía que) traían guantes”.

El activista contó que le quitaron la camiseta y los zapatos, lo bajaron de la camioneta y “me pasó la vida en un segundo; pensé que me iban a ejecutar”. Los captores se burlaban de él por su oposición a los actos de Lalo Mora, pero ‘El Mijis’ les explicó que no estaba en contra de las canciones del artista, solo de sus acciones.

“Me dieron vueltas como cuando vas a romper la piñata. Me dijeron: ‘A ver si es cierto, canta una canción de (Lalo Mora), y si no te sabes una, te vamos a matar aquí mero’. Les canté ‘Dos coronas’. No estoy contra sus canciones, me sé muchas, y ésa es de las que más me llega”.

Tras interpretar la canción, ‘El Mijis’ fue liberado y sus agresores le advirtieron no querer verlo nuevamente en el camino.

Por este medio se informa que se comunicaron elementos de la Guardia Nacional con familiares e informan que encontraron al “MIJIS” en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí; le están brindado apoyo y seguridad.



Mantendremos informando.



Su familia agradece todo el apoyo! — El MIJIS (@mijisoficial) October 31, 2021

El activista cuenta que siguió pensando que en cualquier momento lo matarían.

“Caminé, me tropecé. Cuando me encontraron, estaba todo espinado”. Fue luego de varios kilómetros caminando que pidió ayuda a automovilistas, pero ninguno se detenía, pero finalmente una familia lo auxilió

Tras caminar un par de kilómetros, pidió ayuda a automovilistas, pero nadie se detenía. Al final, en medio de la carretera, fue auxiliado por una familia.

“Auxilio, soy el “Mijis”. El Tsuru se echó de reversa y una chava me dijo: ‘¿Tú eres el que está reportado como desaparecido?’ Le dije que sí. Me subieron y un señor me dijo: ‘Pues nomas vamos a abrir la tienda y ahorita te llevamos con la Policía’. Fue cuando me rescató la Guardia (Nacional)”.

Asegura que sigue recibiendo amenazas de gente allegada al cantante, por lo que dejará que las autoridades investiguen el caso y la denuncia interpuesta contra el artista.

