El otorgamiento indiscriminado de permisos en el mercado ha provocado que los locales se desborden, lo que hace complicado el tránsito

Luis Telles

Salamanca.- El director general de Servicios Públicos, Alejandro Meneses Molina, dijo que ya se le dio a conocer al presidente municipal, César Prieto Gallardo, la necesidad de crear un proyecto ejecutivo para la rehabilitación general del mercado municipal Tomasa Esteves, en donde los servicios básicos ya fueron sobrepasados y son insuficientes.

“Ya el presidente el tema lo tiene en la brújula. Ahora hay que mandar un proyectista, que haga el proyecto ejecutivo y que se sigan todos los pasos, licitarlo, que los proyectistas digan cuánto cobran por hacerlo, gestionar los recursos para que se ejecute, pero de inicio que se dé el proceso de solicitud del proyecto ejecutivo”, señaló.

Meneses precisó que es una necesidad el reconfigurar el mercado Tomasa Esteves, porque como está ahora, no tiene orden alguno.

“Desde afuera están invadidas banquetas, calles, pasillos, no puede ni caminar una sola persona, tienen que ir esquivando puestos”, dijo.

Foto: Luis Telles

Agregó que los servicios ya son insuficientes, porque años anteriores las líneas de agua potable, drenaje, electricidad, estaban diseñados para la nave principal, lo que años anteriores era el mercado Tomasa Esteves, “lo demás era explanada y estacionamiento, lo único que había fuera, era una rosticería y en la actualidad hay más comerciantes fuera de la nave principal, que adentro, como por cuatro veces más”.

El funcionario, precisó que, es necesario regularizarse todos los servicios; sanitarios, drenajes, agua potable, energía eléctrica, “todo se necesita replantear y reorganizar, para esta nueva realidad de Salamanca”.

Dijo que la situación se dejó agravar con el pasos de los años, y se otorgaron permisos indiscriminadamente hasta que se llegó a la situación actual.

“No podemos pasar con coches, no podemos pasar cerca, ni nos podemos estacionar. Entonces la necesidad ya esta expresada, ya está más que clara y ahora se tiene que buscar cómo. En primer lugar encontrar un proyecto que nos permita atender a todos, al usuario, locatario, la fluidez del tráfico y, a todos los servicios”.

Señaló que el proyecto es complicado porque se tienen que atender las necesidades tanto de consumidores como de comerciantes.

“Por ejemplo, el locatario dice: ‘Yo no puedo dejar de vender, yo de esto vivo’, y tenemos que considerarlo, aunque el usuario dice: ‘Oye, ya no quepo, no puedo, necesito que me hagan espacio para comprar a gusto, tener donde estacionarme, que los servicios sean accesibles’”.

Foto: Luis Télles

Finalmente dijo que, por el momento, se realizó paliativo en la techumbre por el tiempo de lluvias.

“Donde había hoyitos se tapo. Pero se planea, si es que no se da el proyecto general, el cambiar la totalidad la techumbre de la nave principal. Ya se está realizando el estudio de cuantas láminas, todo lo que implica, para tener listo, fondear para el año entrante, el cambio del techo”.

Obras de pavimentación se determinan de acuerdo al Sistema de Pavimentos

Las obras de pavimentación, ya sea de concreto hidráulico o asfáltico, que se realicen en el municipio, se determinan de acuerdo a lo que arroje el Sistema de Pavimentos, precisó el director de Obras Públicas, Roberto Muñoz Robles, quien precisó que dicho sistema analiza el costo beneficio.

Esto respecto a la pavimentación de la carretera federal Salamanca-Valle de Santiago.

Aunque dijo que el colocar asfalto en 2.2 kilómetros del bulevar Valle de Santiago, carretera federal salida al municipio de Valle de Santiago, es porque si se coloca concreto hidráulico, dejan sin obras a 30 comunidades, “creo que es un tema de equilibrios y conforme se tengan proyectos y gestiones, se van hacer las obras”.

“Es como si yo le dijera al gobierno federal: ‘hazla toda de concreto, para qué le metes asfalto’. Es costo beneficio, es tráfico, todos esos análisis claro que se tienen que hacer. Creo que esa parte en los bulevares principales con mayor tráfico se van a tener que hacer con concreto, pero vuelvo a repetir, aviento concreto aquí (bulevar Valle de Santiago), no hago más obras, tenemos acciones de agua, drenaje, tenemos que ir distribuyendo a las diferentes necesidades que se tienen detectadas”, dijo.

Foto: Luis Telles

Roberto Muñoz explicó que, para determinar que acciones van con concreto hidráulico y qué acciones con asfalto, trabajan con el Sistema de Pavimentos, un contrato que incluso ya está en firmas, en donde se tiene maquinaria especializada para medir aforos, cantidades de vehículos que transitan e incluso medir vialidades que ya no requieren reconstrucción al tener tanto paso de vehículos, únicamente el cambio de la capa superior.

Adelantó que, para la avenida Faja de Oro, ya se trabaja en la creación de un proyecto ejecutivo integral que contenga ciclovía, una línea morada para el sistema de riego, iluminación, que da prioridad al peatón, “ahí lo tenemos planeado en concreto hidráulico, porque el mismo sistema nos dice que sea concreto”.

Señaló que el costo que tendrán al realizar todo Faja de Oro, en concreto, el proyecto se los dará y después se tendrá que gestionar por parte del alcalde el recurso.

“En los bulevares grandes, ahorita lo que la ciudadanía necesita, es una superficie transitable, una superficie que dé buena imagen y el asfalto es durable, de acuerdo a la especificaciones que la normatividad pide”, concluyó.

