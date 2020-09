El Lotto de Texas está en racha. Este sábado ofrecerá USD 45,5 millones. Cómo jugar desde México

La lotería por excelencia del estado de Texas, la Lotería de Texas, está creciendo ahora mismo a un ritmo poco habitual, debido a su gran bolsa de más de 45 millones de dólares.

Gary Grief, director ejecutivo de la Lotería de Texas recientemente anunció que la lotería (de Texas) ha tenido una buena racha este año, ofreciendo una de las mayores bolsas de los últimos más de 10 años.

Si deseas participar a la Lotería de Texas desde México, podrás hacerlo a través de los servicios online dede TheLotter, donde jugarás igual que si estuvieras en Texas, eligiendo 6 de los 54 números posibles.

Para ganar la bolsa, tendrás que acertar los 6 números de la lotería. Si lo haces, este miércoles podrías convertirte en el ganador de USD 45,5 millones. No serías el primer latino en ganar un premio así. TheLotter ya entregó una bolsa de USD 30 millones a una panameña.

Cuando la Lotería de Texas cae, esta se reinicia en USD 5 millones y continúa hasta que se gane. El premio mayor más grande del Lotto de Texas hasta la fecha fue el increíble premio de USD 145 millones, aunque esto pasó en 2004.

¿Qué es theLotter?

Es el servicio de mensajería de boletos de lotería líder del mundo, que sigue siendo el único método legal para participar y ganar loterías extranjeras desde México en línea. Más de 5,8 millones de usuarios de TheLotter han ganado más de 100 millones de dólares en premios secundarios y pozos desde 2002.

El servicio cuenta con miles de usuarios ganadores de países como Panamá, Ecuador, México, Chile, Colombia, entre otros. Entre los mayores ganadores latinos de TheLotter se encuentra la panameña antes mencionada, un salvadoreño que ganó USD 1 millón, una colombiana y un ecuatoriano que ganaron USD 50 mil, cada uno.

El sitio web de TheLotter cobra una tarifa de servicio, por eso, cuando ganas un premio, grande o pequeño, este será completamente tuyo, ya que TheLotter no cobra comisiones a sus ganadores.

¿Es legal ganar millones con theLotter?

TheLotter no es lotería ni sitio de apuestas, es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de TheLotter son una prueba de que TheLotter es seguro.

TheLotter.com es operado por Lotto Direct Limited, una empresa licenciada y regulada por la Malta Gaming Authority (Licencia: MGA/B2C/402/2017 emitida el 01/08/2018). Servicio para mayores de edad únicamente. Los juegos de azar pueden ser perjudiciales si no se controla. Por favor, juegue con responsabilidad. Para obtener más información, visite la Fundación de Juego Responsable de Malta: https://www.rgf.org.mt/