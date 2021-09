Es increíble que se den estas imágenes en pleno siglo XXI, las veo y no doy crédito. Parece que las sacamos de un cuadro pintado en el siglo XVIII. Sí eso parece. Una pintura hecha por una mano cruel con una intención espeluznante. Asustar. Repeler. Reprimir. La escena es brutal. Ni siquiera aquellas películas del lejano oeste daban tanto susto. Vemos que, a la sombra de un bajopuente, se instala una comunidad de haitianos para vivir la espera de un sueño americano que se ve tan próximo —apenas a unos metros de ser alcanzado– y que no puede ser porque no hay paso. Está prohibido y por eso se bloquea el libre tránsito. No hay forma de traspasar la línea fronteriza. Es terrible pensar que las personas que están ahí consideren que esta situación es mejor que la que dejaron en la tierra que los vio nacer. Usaron sus pies como pasaportes y un látigo que les reventó la piel los volvió a la realidad: no queremos que pasen. Lo triste es que no se trata de una imagen de ficción, es verdadera.

Nosotros no somos así, dicen las voces desde Washington, D.C., la vicepresidenta Harris se horroriza ante la fotografía de un “ranger” texano, que montado a caballo alza la mano y azota a sus semejantes con un látigo. Da la impresión de estar viendo a un vaquero arreando bestias. Son personas. Son seres humanos los que azotan y los que son azotados. Es terrible. No es el tiempo del esclavismo, sucedió esta semana, tal vez ni sea la única ni sea la última vez que suceda. Lo que pasa es que los agarraron con las manos en la masa, lo que pasa es que las imágenes se viralizaron en las redes, nos dimos cuenta. Uno los escucha y se pregunta ¿cómo de que no son así? Si no son así, entonces, ¿cómo son? Casi se nos olvida que la última ejecución en la plaza pública a una persona de raza negra en los Estados Unidos fue en 1965, es decir, hace cincuenta y cinco años; no fue en el siglo XVIII. El sueño de Lincoln se viene abajo hecho añicos.

El discurso emblemático del Dr. Martin Luther King resuena como un ruido hueco. “I have a dream” —tengo un sueño— se pronunció frente al memorial de Abraham Lincoln en la capital de Estados Unidos a una audiencia diversa en edades, géneros y tono de piel que lo aclamaban. Lo asesinaron pocos días después. Entonces, ¿cómo que no son así? De lo que estoy segura es de que no a todo el mundo está feliz con este tipo de procederes. No les gusta ser así. No les gusta que los vean así. Distinguir a estos oficiales, montados a caballo, latigueando a sus semejantes, debe ser terrible. Porque no podemos olvidar que es un ser humano golpeando a otro. La diferencia es que unos están en una posición de ventaja y de fuerza; los otros no. Lo que pone la piel erizada es darnos cuenta de que unos no reconocen la dignidad humana de los otros.

Parece que nos enfrentamos al dilema lascasiano, pero Fray Bartlomé de las Casas, al preguntarse si los esclavos tenían o no alma, concluyó que sí. Eso se hizo en los tiempos en que los colonizadores trataban a sus trabajadores como mercancías, en los que la visión eurocéntrica imperaba y la idea supremacista era la única consideración. Al parecer, no hemos avanzado mucho de aquellos años a la fecha. El monje viajó a la isla de Madeira para ver como se efectuaba la actividad de compra-venta de esclavos y se horrorizó. Hoy, si nos viera, se quedaría boquiabierto. No hemos aprendido mucho.

Lo que más me acongoja de esta escena es ver a un semejante tratando a otro en forma brutal, en forma indigna. Pero la dignidad se desaparece no en quien recibió los latigazos, sino en quien los propinó. ¿Qué tipo de bestia humanoide es capaz de despojarse de su empatía para llevar a cabo esa calidad de bajeza? Entristece ver cómo se hace uso de la fuerza en vez de la razón. El látigo es un símbolo de lo que no se quiere ser. No somos así, dicen. El problema es que sí son así. No hay forma de ocultarlo. La imagen corre por las redes y ya no hay manera de borrarla.