Beijing.—

Beijing.— El país donde hace dos años se detectó el primer brote de coronavirus inauguró este viernes unos Juegos Olímpicos de Invierno marcados por las restricciones, proyectando con orgullo su fuerza en el más global de los escenarios, a pesar de que algunos gobiernos occidentales organizaron un boicot diplomático por la forma como China trata a millones de sus ciudadanos.

La ceremonia inaugural comenzó inmediatamente después del arribo del presidente chino Xi Jinping y el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, al mismo Estadio Nacional que fue sede de los Juegos de Verano en 2008.

Se atenuaron las luces y Beijing pasó a ser la primera ciudad que alberga unos Juegos en verano y en invierno. Y aunque algunos no estarán presentes en la segunda cita olímpica en pandemia en seis meses, muchos otros líderes mundiales sí acudirán a la ceremonia inaugural. El más destacado: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien se reunió en privado con Xi previamente en medio de las peligrosas tensiones fronterizas entre Moscú y Ucrania.

Los Juegos, y su ceremonia inaugural, son siempre un escaparate para la nación anfitriona, una oportunidad para mostrar su cultura, definir su lugar en el mundo y exhibir su mejor cara. Eso es algo de lo que China ha presumido durante décadas. Pero en los Juegos de Beijing de este año, el abismo entre la actuación y la realidad será especialmente llamativo.

Hace 14 años, la ceremonia de apertura de de Beijing 2008, con enormes espectáculos pirotécnicos y miles de participantes moviéndose al unísono, estableció un nuevo estándar para la extravagancia de este tipo de actos que ningún otro anfitrión ha conseguido igualar desde entonces. Fue un evento apropiado para lo que a menudo se ha calificado como la “presentación” de China.

Ahora, se mire por donde se mire, China ya está asentada, y monta un nuevo espectáculo en el estadio conocido como El Nido, construido con la colaboración del artista disidente Ai Weiwei. Pero la esperanza de una China más abierta que acompañaba a aquella cita olímpica se ha disipado.

Para Beijing, estos Juegos son la conformación de su estatus de actor y potencia mundial. Pero para muchos fuera del país, especialmente en Occidente, se han convertido en la confirmación de su giro cada vez más autoritario.

Beijing is officially a #DualOlympicCity! ✨🎉

Let’s celebrate the spectacular Olympic journey together!💕

More highlights from the stunning Opening Ceremony yesterday🎆🎇

#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture



📸: GettyImages pic.twitter.com/Tp4u4jz4Bk