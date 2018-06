El gobierno no se ha acercado a detenidos en EE. UU.: Silva

El líder de migrantes acudió de manera directa al centro de detención de indocumentados ‘Úrsula’, pero no ha podido conocer la lista de quienes están detenidos

Cuca Domínguez

Salamanca.- En la llamada ‘Perrera’ instalada por Estados Unidos hay por lo menos unos 2 mil 500 menores que han sido separados de sus padres, y de ésos por lo menos el 50% son mexicanos, por lo que seguramente hay guanajuatenses, aseguró el líder de migrantes Omar Silva, quien agregó que hasta ayer siete familias de oriundos de la entidad no se han localizado, por lo que se teme que hayan sido detenidas y estén en estos “campos de concentración inhumanos”.

Silva acudió de manera directa al centro de detención de indocumentados ‘Úrsula’, pero no ha podido conocer la lista de quienes están detenidos, por lo que acusó a las autoridades guanajuatenses de indolentes, pues no están haciendo su trabajo. “Lamentable que el Instituto del Migrante se limite a decir que no hay guanajuatenses entre los detenidos, cuando ni siquiera se han acercado”, dijo.

Desde McAllen, destacó que “no se nos ha proporcionado alguna lista detallada de la nacionalidad y estado de origen de los detenidos; sí la tienen, porque los padres la han proporcionado, y es más lamentable porque mantienen detenidos a niños desde meses de nacidos hasta los 17 años”, pero apuntó que hasta ayer no había requerimiento de información por parte de la cancillería ni de los consulados.

