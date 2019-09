El gobierno local hace su parte en seguridad: Beatriz Hernández

Precisó que el gobierno local no tiene contemplado destinar más recursos para las instalaciones de la Guardia Nacional ya que se tienen destinados dentro de los recursos federales

Cuca Domínguez

Salamanca.- Por iniciar los trabajos de construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional, luego de que se están haciendo los levantamientos topográficos, aseguró la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, quien precisó que se está atendiendo el tema en materia de seguridad porque además el municipio está haciendo lo que le corresponde como es el caso de la academia de policía que está por egresar la primera generación.

Precisó que los recursos que se destinarán para la construcción de la sede de La Guardia Nacional son de la SEDENA, el municipio solo aportó el terreno, que afortunadamente cuenta con todos los servicios y esa es una enorme ventaja. Además se está apoyando en los trámites para la construcción, con acciones como las conexiones a la red de drenaje, agua, electricidad.

Hernández Cruz, destacó que en tanto los elementos de La Guardia Nacional, “están ocupando parte de las instalaciones del C4, ahí tienen una sección, e incluso estamos viendo que tengan el espacio en el que estaba La Marina”.

Precisó que el gobierno local no tiene contemplado destinar más recursos para estas instalaciones, ya que se tienen destinados dentro de los recursos federales.

Por lo que toca al probable recorte a los recursos del FORTASEG, destacó que “no hay nada oficial respecto al tema, lo que he visto en los medios de comunicación, es lo que me he enterado, de manera oficial”, dijo que a este gobierno le llegaron alrededor de 15 millones de pesos para este 2019, de recortarse admitió se afectará de manera significativa los recursos para materia de seguridad que son muy importantes.

“Como ya vieron este gobierno ha estado trabajando en la academia, como ustedes ven, se me enchina la piel ver que está el fruto a punto de salir de este trabajo que se ha venido haciendo y me siento muy orgullosa de ellos y más que en el mes de noviembre saldrá los 30 elementos de la primera generación. Ya se está iniciando un segundo grupo y los recursos son muy importantes, se necesitan para que la academia siga trabajando”, precisó.

