El gobierno formado por los más ineptos, incompetentes, los menos calificados y los más insensibles y cínicos, de un determinado grupo social.

Nuestras autoridades no quieren que cuestionemos nada, nos quieren mansos y mensos; que no veamos los graves problemas que enfrentamos; ‘¡NO MIRES; EL INCREMENTO DE CONTAGIOS ANTE LA PANDEMIA DE COVID, LA DELINCUENCIA, LA INSEGURIDAD’, etc., etc… Buscan distraernos. Muchas veces nos habremos preguntado ‘Por qué si nuestra sociedad padece tantos problemas, gobiernos cambian, los partidos van y vienen; parece que estamos peor que antes, sin resolver los grandes temas que nos agobian’.

Cada vez más, estamos endrogados y nuestros gobernantes continúan pidiendo más y más préstamos millonarios, comprometiendo el futuro de nuestros hijos; para gastarlos en campañas publicitarias banales, gastos inútiles e innecesarios, superfluos. Y es ahí cuando, comprendiendo que la inflación y la crisis económica que nos están agobiando, buscamos un responsable de todos nuestros problemas y es cuando volteamos a ver al gobierno. Pero los responsables somos nosotros, quienes los elegimos.

Debemos entender que los ciudadanos debemos participar, debemos cuestionar y preguntar, informarnos, fiscalizar realmente a través de fiscales anticorrupción profesionales en auditorías, elegidos por los colegios de profesionistas como el Colegio de Abogados o el de Contadores Públicos, por los sujetos a fiscalizar, para evitar “fiscales carnales”; buscar que el dinero que se gasta el gobierno, sea derivado de un presupuesto participativo: ser testigos sociales en las áreas de compras, como una herramienta que permita involucrar a los guanajuatense en la elaboración, gestión y control del presupuesto local, las cuentas públicas, para que en verdad se prioricen y atiendan las principales necesidades. Solo así va a darse la transparencia, la eficiencia y eficacia en la gestión local, para combatir la corrupción.

Lo demás son meras simulaciones; ¿dónde están los resultados del Sistema Estatal de Anticorrupción de Guanajuato?; es evidente el fracaso. Y eso que se ha avanzado con la integración de una Comisión Ejecutiva e integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pero sin facultades reales. Pues las adquisiciones, compras y contrataciones del gobierno, se hacen de forma casi clandestina.

¿Qué están haciendo nuestros gobernantes? ¿En qué se gastan el dinero del pueblo? Vamos camino a estallido social interno, donde los partidos políticos no contribuyen al diálogo, sino a incrementar la violencia. Si a eso le agregamos que algunas autoridades, como en el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, pretenden gobernar con ocurrencias, como la de enseñar y adiestrar en el manejo de armas a los menores de edad, nos damos cuenta que no podemos esperar mucho de ellos para resolver el problema de la delincuencia y la inseguridad.

Nos estamos convirtiendo en una sociedad servil, envilecida por la cobardía que genera enfrentar a los delincuentes, con total impunidad. Debemos darnos cuenta que los enemigos del Estado también están adentro, enquistados en sus órganos de gobierno y de toma de decisiones.

Son personajes mediocres, comunes, individuos que sumergen la cara y el nombre en la gran nómina del gobierno, corruptos e invisibles, burócratas ocultos en sus oficinas. Son hombres sin atributos , ni cualidades, como escribiera Ulrich, en dos volúmenes su inacabada novela (Robert Musil, 1930): grises, mediocres, cuya avaricia no tiene límites, que después de haber experimentado su incapacidad para sobrevivir un día fuera del presupuesto, por su mediocridad y estulticia, se han enquistado como viles parásitos, dentro de los cuerpos legislativos, ejecutivos y judiciales de nuestro país.

Han encontrado la oportunidad de ganar la quincena y hacer negocios desde dentro del gobierno, sin hacer gran esfuerzo por ascender, a través de favoritismos, privilegios, nepotismo e influyentísimos, por encima de los profesionistas preparados con una verdadera vocación de servicio; para continuar escalando altas posiciones, disfrutando del poder, hasta que la franquicia en la credibilidad y solvencia del partido que los llevo al poder o los cobija, se agote, son altamente obedientes, disciplinados, negligentes, carentes de la facultad de pensar, si encuentran un peligro para su sobrevivencia dentro del presupuesto, lo único que saben, es obedecer y servir a su jefe con docilidad canina, se hacen de la vista gorda para no ver los latrocinios y desfalcos al erario público. Como viles “mecheros” que roban al erario y lo ocultan entre sus ropas.

Tal vez nunca se puedan castigar sus fechorías, por haberse vuelto ya una costumbre, por ser una conducta reiterada; tan comunes y corrientes en la actualidad ese tipo de delitos en la administración pública. No exagero, ahí tenemos la larga lista de funcionarios y exgobernadores cuyo enriquecimiento ilícito nos parece inexplicable: entraron al gobierno sin dinero, quebradas sus empresas y terminaron con grandes fortunas y hoteles…

Lo grave de este asunto es que, sin un castigo ejemplar a estos individuos sin atributos morales, lo que el pueblo percibe es una corrupción generalizada y permitida, como una invitación abierta a que cualquiera corra el riesgo de convertirse, en lo que ellos son. Como escribiera Hannah Arendt, en su libro Eichmann en Jerusalén, “un informe sobre la banalidad del mal”.

Esta por demás decir que la ficción jurídica por la que se creó la Teoría de la representación popular, ya no satisface las aspiraciones de bienestar social, ha quedado superada, al darnos cuenta que por más cambios democráticos que tenemos, seguimos eligiendo ya sea de un partido tricolor, colorado, albiceleste o descolorido, se convierten en representantes corruptos, que dicen pensar en el bienestar social y que terminan enriquecidos con el dinero de la hacienda pública.

Lo que plantea la interrogante: ¿para qué sirve el gobierno? Nuestra sociedad debe reaccionar, para que cada día necesite menos del gobierno y se organice más, para resolver sus propios problemas, aunque esto nos haga pensar en la anarquía; pero, ¿quién duda ahora que somos conducidos como rebaño de ovejas, por un grupo de malvados y ambiciosos, que solo piensan en sus ventajas económicas y privilegios? Una minoría que nos gobierna y a la que poco o nada le importamos, que está sacrificando nuestras libertades, bajo un sistema de leyes, que en nada ayuda al bien estar social. Ante el incremento de contagios y de homicidios en nuestro estado, solo nos queda cuidarnos nosotros mismo, porque implementar medidas radicales de imponer cuarentana o aislamiento a la población, provocaría cierre de comercios y el desplome de la económica tendría costes muy altos. Esto nos explica, porqué nuestro gobierno no toma las medidas necesarias y solo minimiza los problemas.

