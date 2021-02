“Llevamos muchos meses sin bloqueos carreteros, sin manifestaciones públicas de rechazo a la autoridad, sin estos casos que existían, de alto impacto, de extorsiones, han disminuido mucho los robos de vehículos, todos los delitos, hoy podemos ver muchísimas publicaciones ciudadanas, no hablo de ONGs que hablan de la disminución de varios de los delitos en nuestro estado” Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

No ha sido nada fácil para feministas históricas transitar en las últimas semanas en la discusión sobre el caso del senador Félix Salgado Macedonio, candidato favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador y de un sector de Morena a la gubernatura de Guerrero.

La defensa a ultranza del presidente del político guerrerense ha puesto contra las cuerdas a los militantes de Morena que no aprueban esa designación impresentable a todas luces y que contradice las banderas del feminismo de mujeres adheridas a Morena.

La senadora guanajuatense Martha Lucía Micher tan tenaz en las causas liberales y en defensa de las mujeres es seguida y analizada con lupa especial por obvias razones.

Por eso fue significativa su suma al rechazo abierto que grupos de mujeres hicieron de la candidatura de Salgado Macedonio, luego de algunas posturas iniciales, vacilantes y que daban la vuelta a un tema serio que le pega a Morena.

Los que se oponen al nombramiento de Salgado Macedonio cuidan sus expresiones para no entrar en conflicto con López Obrador pero la insistencia del jefe del Ejecutivo para defenderlo y aún más cuestionar a sus detractores, hace más visible el absurdo.

Malú Micher quien es una aliada de López Obrador hoy suda frío porque siempre le fue muy cómodo criticar al PRI o al PAN desde la oposición pero hoy su feminismo, a menudo entra en conflicto con las posturas del presidente de la República.

No será el primer tema ni el último en el que la senadora Micher tenga que cuidar sus palabras. No debe ser nada fácil ubicarse en el eje de los detractores de las vacilaciones presidenciales.

La senadora sabe que el poder desgasta y pone a prueba a quienes lo detentan.

Dar la maroma perfecta será cada vez más complicado.

Se lo tenían muy guardadito o de plano lo ocultaron porque no era el momento de publicitarlo pero es un hecho que el secretario ejecutivo de León Distrito Mx, la nueva figura jurídica que concentra el polígono Poliforum-Forum Cultural-Explora-Feria será el presidente del patronato de esta última, Juan Carlos Muñoz Márquez.

Así lo determinaron los participantes aunque en realidad la opinión determinante fue del gobernador Diego Sinhue quien tiene una gratitud y reconocimiento particular para Muñoz Márquez que no tiene buena química en algunos círculos cercanos al mandatario pero ahí sí, todos apechugan.

Queda en el aire todavía la definición de los alcances del poder de Muñoz Márquez pero habrá morbo sin duda porque en el horizonte cercano en ese polígono es qué va a pasar con el Estadio León que no está en el Distrito León Mx, simple y sencillamente porque sigue siendo propiedad de Roberto Zermeño y Humberto González.

¿Tendrá alguna injerencia Muñoz Márquez en esa negociación? En su tiempo, el empresario Roberto Plasencia siempre quiso ver el Estadio como patrimonio del Poliforum. Hoy, esa ilusión está tan cerca en lo jurídico pero muy lejos en lo económico.

Hoy tienen que darse dos pasos para volver a tener la ilusión: llegarle al precio a Zermeño y luego hacer otro estadio. Otro culebrón en puerta.

CÓRDOVA Y TORRES LANDA: A 9 AÑOS DEL PLEITO POR UNA CANDIDATURA

El “hubiera” no existe y la política siempre nos deja algunas sorpresas que cambian el destino de una decisión importante cuando algo parece consumado y al final, toma un rumbo distinto.

Tal es el caso de lo que ocurrió hace exactamente 9 años cuando parecía que el entonces exsecretario de Salud del gobierno de Felipe Calderón, Ángel Córdova Villalobos se perfilaba como candidato del PRI y del Verde a la gubernatura en una negociación que se daba en los segundos niveles del poder del poderoso PRI.

“Desaseo político en la Ciudad de México. Instrumentación incierta, fijaré mi posición en tierras guanajuatenses”; tuiteaba el priista Juan Ignacio Torres Landa (qepd), el eterno aspirante priista a la gubernatura quien remató de esta manera: “Falta a la ética la vía de madruguete político en esferas secundarias del CEN”.

Y el empresario cuestionaba no solo el dedazo sino que lo hacía quien no era el principal tomador de decisiones: el ahora senador, Miguel Ángel Osorio Chong y no Enrique Peña Nieto que era poderoso candidato presidencial.

Mítica e inolvidable la frase torreslandista: “A mí no me baja el 4, me baja el 1” en protesta porque quien lo notificó que no sería el candidato fue Osorio Chong, secretario de Organización del PRI.

Los jerarcas tricolores prefirieron desdecirse con el Verde a exhibir un numerito en un momento en el que el PRI era líder en las encuestas a nivel federal y en Guanajuato, los propios tricolores creían que tenían la gran oportunidad de dar el campanazo.

Torres Landa se quedó a un 7% de distancia de Miguel Márquez y de manera concreta, fue el mejor desempeño electoral del PRI en Guanajuato desde que el PAN gobernaba.

¿Le hubiese ido mejor o peor al PRI y al Verde si el candidato hubiese sido Córdova? Es imposible saberlo pero Beatriz Manrique sostenía que la suma de PRI y Verde con un candidato con un perfil menos casado con el tricolor, hubiese jalado el voto de quienes no querían al PAN pero no deseaban votar por el PRI.

En contraparte, entre los priistas había el convencimiento de que Córdova representaba una opción que solo ahuyentaría el voto duro tricolor.

Ya PRI y Verde había experimentado con Eliseo Martínez en 2003 en León, una alternativa que no cuajó.

DIEGO SINHUE: EL MAL MOMENTO PARA SER ANTIAMLO

Eso de abrazar causas partidistas frente a la 4T ya puso a pensar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que lo que menos quiere es pleito ahora que las autoridades federales, apoyan en cantidad y en calidad a Guanajuato en el combate al crimen organizado.

Y es que el viernes, un día después de que, Rodríguez Vallejo elogió la coordinación y comunicación que existe actualmente entre la Federación y la entidad en materia de seguridad, se le vio particularmente incómodo en la reunión de la Alianza Federalista con sus colegas en Nuevo León.

Los mandatarios enderezaron una dura crítica a la 4T desde varios frentes. Primero en solidaridad con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por las indagatorias que anunció la FGR en su contra pero también por la estrategia de vacunación y la intervención de los servidores de la nación en ese lance.

Rodríguez Vallejo suele no hablar en esas conferencias de prensa en las que siempre se lucen Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Silvano Aureoles, de Michoacán; o el propio Enrique Alfaro.

El guanajuatense prefiere el bajo perfil y no es muy dado a tronar contra la 4T. En pocos momentos se le ha visto lanzar dardos contra el gobierno federal.

Y si no lo ha hecho en momentos de tribulación, menos lo hará justo ahora que se da la coordinación anhelada y eso se refiere en la disminución de homicidios dolosos, primera racha que se acumula en los últimos cuatro años.

El problema para el gobernador guanajuatense es que esto se da justo cuando el país y el estado entran en ese fangoso y complicado terreno de lo preelectoral.

Y hubo problemas. Porque Alfaro y Corral se deslindaron del respaldo al gobernador tamaulipeco. ¿Se lo habrá dado por convicción, Diego Sinhue?

El otro frente: la respuesta de los mandatarios de la Alianza Federalista para cuestionar la estrategia de vacunación y pedir fuera a los servidores de la nación, tiene como objetivo tensar la cuerda y hacer reaccionar a la 4T.

El presidente, ya se vio, no va a ceder un ápice en sus proyectos ni en sus obsesiones con candidatos. Los mandatarios de la Alianza han vivido en la tensión permanente porque como en todo bloque, hay radicales y moderados en la ruta de colisión con la administración federal.

Y el gobernador Diego Sinhue no se va a enfrascar en un pleito con la Federación justo cuando la luz al final del túnel empieza a verse. Pero tampoco puede saltar de ese barco que es La AF porque hay un compromiso con la oposición de mostrar el músculo y de ser contrapeso.

Rodríguez Vallejo tendrá que sacar las dotes de equilibrista para ser leal con los gobernadores del bloque sin perder sintonía con la Federación que lo puede colocar en el banquillo de los acusados.

La política suele ser implacable y la 4T no es de medias tintas. Estás conmigo o contra mí. Vaya momento.