Márquez sostuvo que firmaría un decreto para eliminar festejos extranjeros; “Que prohíban Halloween en escuelas”, dice

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El gobernador Miguel Márquez Márquez pidió a docentes guanajuatenses que rescaten las tradiciones mexicanas. Consideró que por ejemplo, se debe prohibir en las escuelas la celebración del ‘Halloween’.

“Si hay necesidad de que firme un decreto, como gobernador me la juego para prohibir el Halloween no tengo bronca, no tengo bronca, en serio, esas no son nuestras tradiciones” Miguel Márquez Márquez

Gobernador del estado

Incluso el mandatario manifestó que si para ello se debe firmar un decreto “no tengo bronca, me la juego, le entro”.

En su intervención durante la entrega de reconocimientos a maestros destacados, dirigió varias recomendaciones al secretario de Educación en la entidad, Eusebio Vega Pérez.

“Es más, Eusebio, prohíban el ‘Halloween’ (…) en serio prohíbanlo, eso es puro consumismo de productos de otros lados y aquí nuestra gente batallando, lo nuestro es el Día de Muertos, lo nuestro son las piñatas, las posadas, tradiciones tan bonitas”, señaló en su discurso.

Convencido de nuestras tradiciones

En entrevista posterior confirmó que se trató de una propuesta seria, por lo que sugirió que la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), realice un estudio para determinar si los niños están dejando a un lado las costumbres mexicanas.

“La verdad es que soy un convencido de nuestra tradición y cultura, son Patrimonio de la Humanidad y no es posible que estemos importando tradiciones que no son nuestras, es puro consumismo, es pura mercadotecnia, no tienen fondo, vemos nuestras tradiciones, todas encierran valores y unidad familiar, (…) el respeto al cuidado a la naturaleza, el respeto a los adultos mayores, el respeto a los antepasados (…) no es que sea nacionalista al 100%, pero son tradiciones que no son nuestras yo no entiendo por qué las hacemos nuestras”, explicó Márquez.

Lo anterior, luego de que previo al evento hizo un recorrido por las instalaciones de la SEG de Puentecillas, en donde varios maestros elaboraron piñatas para colocarlas en plazas públicas.

El mandatario estatal hizo referencia a la recién estrenada película ‘Coco’, para señalar que el mundo reconoce y aprecia las tradiciones de México.

