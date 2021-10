Habría que preguntarse qué máquina Palacio Nacional con esta propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica que prácticamente resulta en la expropiación de una industria que empezaba a contar con fuertes inversiones del sector privado. Podría decirse que la causa estaba perdida para la Cuarta Transformación, que antes de las elecciones pudo impulsarla y ganar la batalla, porque tenía votos para lograrlo, animándose solo a reformas secundarias que aún siguen sin operar por estar en tribunales.

La propuesta se ha lanzado con un Congreso de la Unión con mayor oposición, al perderse la mayoría que garantizaba reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Además, resulta increíble pensar que no se calculen los efectos de la medida en el orden legal trinacional que implica el T-MEC. Es afectar a inversiones de nuestros socios comerciales, ya aterrizadas en México. Lo increíble alcanza grado superlativo cuando uno escucha al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, asegurar que tras la reforma no habrá indemnizaciones a las compañías privadas que pierdan sus activos. Ni siquiera con Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera sucedió eso, ¿o acaso ya olvidaron la famosa colecta de gallinas y cochinitos? Aquí hay gato encerrado.

Además, la cosa está crispando al sector privado y político en los Estados Unidos. Para quienes creen que estamos en momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, las relaciones con los Estados Unidos son mucho más sofisticadas y sus respuestas hacia México no pasan por enviar marines, así que desgarrarse las vestiduras con ideas del nacionalismo revolucionario que abreva en Morena, no resulta de mucho, porque no se verán agresiones que evoquen al ‘Tío Sam’. La geoestrategia juega de otro modo. Ya la 4T dobló las manos en materia de migración y aranceles sobre el acero, y hasta visitó el monumento a Lincoln.

Ayer, en el influyente diario en el mundo de los negocios, la analista Mary Anastasia O´Grady publicó un artículo provocadoramente titulado ‘México se mueve para apoderarse de los activos estadounidenses: ¿Por qué López Obrador tiene la impresión de que a Biden no le importa?’. Ahí refiere que se violaría lo acordado en el T-MEC, ya que “deroga contratos, despoja caprichosamente de valor a los inversionistas, elimina la competencia basada en el mercado, discrimina al capital privado, cancela el acceso a actividades no reservadas como exclusivas en el acuerdo y elimina los registros independientes”. El texto obviamente busca una reacción en los inversionistas y en el gobierno estadounidense, sobre todo cuando acusa que se usa la Guardia Nacional contra empresas estadounidenses del sector energético. Esta semana el tema desde la perspectiva del WSJ estará a discusión.

Por otra parte, Citibanamex, un banco perteneciente al estadounidense Citigroup, la reforma eléctrica que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador podría representar un costo para el país de 85 mil millones de dólares “en daños potenciales y compensación a privados” y “además afectaría la perspectiva macroeconómica de México que resultaría en la pérdida del grado de inversión del país”.

Con todo esto, cabe preguntarse si el movimiento de AMLO resulta racional en la política del siglo XXI, o si hay otros motivos ocultos en la jugada, sobre todo si se calcula que la reforma no pasará.