El ‘Flaco’ destaca el cambio de mentalidad

Agencias

Ciudad de México.- La FIFA anunció que los criterios para la elección de futbolistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados para el 2021, se respetarán.

Mediante su sitio web, el ente rector del balompié mundial indicó que el criterio contempla a los jugadores que el próximo año cumplen 24 años de edad.

“Sobre el torneo olímpico varonil pospuesto, para las preliminares y finales del torneo se mantienen los criterios de elegibilidad originalmente previstos, con jugadores nacidos a partir del 01/01/1997 y tres jugadores adicionales (mayores a 24 años)”, puntualizó la FIFA en un comunicado.

Hace un mes, Jaime Lozano, técnico de la Selección Mexicana Sub 23, dio a conocer a sus 20 seleccionados para el Preolímpico de la Concacaf, donde al menos 11 elementos ya no daban la edad para el próximo año, sin embargo, gracias a estos criterios de la FIFA, el equipo no sufrirá tantos cambios y podrá contemplar a elementos como Carlos Rodríguez, Alan Mozo, Sebastián Córdova, Uriel Antuna, Sebastián Jurado y Alexis Vega, estos tres últimos llegarían en el límite de edad.

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 fueron reprogramados para celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.