El diputado del PVEM, reprochó que el fiscal les haya mentido sobre el tema de atención a familiares de personas desaparecidas

Guanajuato.- “El fiscal tuvo la desfachatez de venir a decirnos mentiras”, reprochó el diputado local del PVEM, Gerardo Fernández González, al respecto de las deficiencias mostradas por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Lo anterior, en la reunión que tuvieron los legisladores locales con los familiares de personas desaparecidas, quienes expusieron la demora para entregar los cuerpos encontrados en fosas clandestinas.

También manifestaron la necesidad de que estas entregas se realicen de forma digna, la intimidación que han sufrido colectivos y el problema representa interponer una denuncia de desaparición ante el Ministerio Público.

Ante esto, el legislador verde ecologista, recordó que en diciembre pasado en la reunión privada que tuvo el fiscal, Carlos Zamarripa Aguirre con la Junta de Gobierno y Coordinación Política, afirmó que sí se hacían entregas de cuerpos en bolsas especiales, que no había intimidación a buscadoras y que todas las denuncias que se presentaban se atendían.

“Lo que sí es evidente para mí, es que, con toda tranquilidad, el fiscal se plantó frente a nosotros para decirnos mentiras, a decirnos que sus experiencias, lo que ustedes nos están mencionando no es cierto, que no hay crisis forense, que no hay intimidación a buscadoras, que no existe o que por lo menos ellos no conocer que existan testigos intimidados, que todas y cada una de las denuncias, porque así lo dijo, han sido atendidas y tomadas”, dijo Fernández González.

Dijo que lo que muestra la reunión con colectivos y lo señalado por diversas organizaciones nacionales, es que los datos presentados por Carlos Zamarripa Aguirre no son verídicos.

“Ahora, nos estamos dando cuenta que todavía tiene el fiscal, la valentía y la desfachatez y el desinterés de venir a la casa del Legislativo a decirnos mentiras (…) él nos lo dijo que era una mentira que había entregado restos en bolsas negras, fue y nos exhibió y nos enseñó las bolsas especiales que supuestamente ellos compran, que, sí son negras, pero dice que son especiales. Y otra cosa que él mencionó que no había semana que no recibiera a un grupo, a un colectivo o a personas interesadas”.

Fernández declaró que será en un par de meses cuando en el marco del informe anual de actividades que rinda el fiscal, se le pidan cuentas respecto al estado real de Guanajuato en materia de desaparición de personas, “le preguntaremos con respecto de todas estas mentiras que nos ha dicho”.

