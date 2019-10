El FIC está más vivo que nunca: Mariana Aymerich

Se negó que el festival vaya a desaparecer y afirmó que en breve se dará a conocer el país y el estado invitado, indicando que todo será una gran respuesta

María Espino

Guanajuato.- Mariana Aymerich, directora general del Festival Internacional Cervantino, aseveró que el festival no desaparecerá, dijo que pronto anunciará al país y al estado invitado, incluso garantizó que será toda una sorpresa.

“Ni va a desaparecer el festival, ni es porque no lo haya, claro que lo hay, estamos en negociaciones no ha sido fácil pero pronto les vamos a tener de so no tengan la mejor duda y se van a sorprender (…) No se descarta que vaya a ver festival, no se descarta que vaya a haber invitados de honor”.

Aymerich aseguró que no hay amenaza de que el FIC vaya a desaparecer, por el contrario “está más vivo que nunca”, además comentó que a nivel federal están muy contentos con los resultados.

Lo anterior lo comentó Aymerich durante una entrevista hecha cuando se le encontró visitando las instalaciones de Presidencia municipal y a su decir, sólo fue a dar un recorrido y a agradecer el apoyo y la hospitalidad recibida durante el FIC, además adelantó que ya están trabajando para enriquecer el contendió de la edición 48.

“Estamos trabajando para enriquecer el contenido que como se dieron cuenta esta edición fue bastante bueno, no porque yo lo digan; me quedo con los que diga la gente en la calle, en las redes sociales, estoy muy contenta con los resultados, el festival está más firme que nunca, por parte de la federación hay todo el compromiso para seguir haciéndolo”.

Mariana Aymerich aseveró que el FIC no está tambaleando e incluso se aventuró a decir que ya han comenzado los planes encaminados a lo que será la edición 50, la cual aseveró será una gran sorpresa la celebración de medio siglo de existencia de ‘La fiesta del Espíritu’.

También te puede interesar

RC

Comentarios

Comentarios