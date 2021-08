Es increíble lo que sucedió en París con la llegada de Lionel Messi. La Ciudad Luz se volvió un torbellino, vibraba con emoción y el motivo era la llegada de esta estrella del futbol, de este hombre que es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia de ese deporte. Más allá de controversias y pareceres, lo cierto es que los parisinos están encantados de la vida con el fichaje que logró el equipo Paris-Saint Germain. Lo que es júbilo y motivos de fiesta en la capital francesa, en Barcelona es fuente de tristeza, de amargura y, puede ser que hasta de arrepentimiento.

Ver las escenas de Lionel Messi en París me sorprende. El hombre es un fenómeno mediático. Los que creyeron que Messi después del Barcelona ya sólo sería leyenda, quienes imaginaron que había llegado el punto final en la carrera deportiva, los que pronosticaron que ahora sería un personaje secundario para el balompié, se equivocaron rotunda y radicalmente. La potencia del hombre sigue a tope. Nada es tan fuerte como haber escuchado al jugador argentino declarar que hizo todo lo posible por quedarse jugando en el club de sus amores, por seguir portando la camiseta blaugrana, por continuar en el Futbol Club de Barcelona.

Pero, en el amor y en las negociaciones, cuando sólo una parte pone todo y la otra no pone nada, no hay posibilidades de concreción. Me imagino que los directivos de Barcelona se fueron con la finta y creyeron que la figura se forjó a partir de la Ciudad Condal y que fuera de ella se desvanecería como un espejismo. No, no fue así. El delantero estrella llegó a un acuerdo con el equipo París-Saint Germain lo que le permitirá seguir jugando a muy alto nivel y quién sabe, tal vez esta contratación le traiga suerte al equipo galo y llega a alzar la orejona. Sus posibilidades en la Champions League se han incrementado.

Y, sí. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Al Barcelona le pasó lo mismo que a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Justipreciaron mal el talento, se hicieron bolas y terminaron perdiendo. Si equiparamos la figura de Messi con la de Tom Brady, ya podemos imaginarnos que lo que le pasó al equipo de Tampa Bay, le puede suceder al PSG. Se trata de entender la estrategia. ¿Por nqué no le echaron un telefonazo al señor Belichick?

Se armó la fiesta y el festejo. El avión en el que llegó Messi aterrizó a París provocó reacciones que nadie esperaba pero que cuando uno las ve, entiende. Llegó listo para iniciar un nuevo capítulo de vida, tanto profesional como personal. Se fue de Barcelona con su esposa y tres hijos. La leyenda del fútbol mundial, le legó a su antiguo club seiscientos setenta y goles en casi setecientos ochenta partidos. No le bastó para que lo retuvieran.

Le Bourget, un aeropuerto a 17 kilómetros al norte de París, lo recibió con un importante contingente de periodistas y fanáticos que se había congregado para intentar verlo en persona mientras coreaban “Ici est Paris”: “Aquí es París”. Sonriente, la ‘Pulga’ saludó a los eufóricos fanáticos que le aguardaban. Gritaban “Messi, Messi”. Mientras en el aeropuerto del Pratt hubo tristeza por la despedida. Desde que juego, Lionel Messi ha sido un referente en el futbol contemporáneo. Hay quienes opinan que si no fuera por él, el deporte sería muy diferente. Inspira a todos a mejorar su juego. Y, ahora lo vemos, en París que es dónde está su próximo sueño.